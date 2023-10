Serie gerissen: 1. FC Leibnitz fügt dem USV Wies die erste Saisonniederlage zu

Details Samstag, 07. Oktober 2023 21:26

In einem spektakulärem und emotionsgeladenem Spitzenspiel machte lediglich ein Tor en Unterschied aus – 1. FC Leibnitz siegte mit 2:1 gegen USV Wundara Wies. Und wieder einmal fühlten sich die Hausherren aufgrund einiger Schiedsrichterentscheidungen benachteiligt.

Coach Ewald Klampfer eilt mit seinem 1. FC Leibnitz von Sieg zu Sieg

Der USV Wundara Wies begann sehr stark - die Gäste aus Leibnitz taten sich mit der körperbetonten Spielweise und dem aggressiven Anlaufen des Gegners sehr schwer. Leibnitz machte hinten dicht und ließ eigentlich nicht viel zu. Trotzdem gelang den Hausherren das erste Tor des Spiels. In Minute 9 kombinierten sich die Wieser auf der linken Seite durch - ein Querpass gelangte in die Box - Emmanuel Wruss wollte ihn klären und lenkte den Ball ins eigene Tor.

Die Gäste hatten sich schnell wieder gesammelt und erzielten in Person von Klemen Bolha den Ausgleich (14.). Nach einem Rückpass von der Strafraumgrenze nahm Grega Kusar den Ball mit der Hand auf, anstatt ihn mit dem Fuß wegzuschießen. Der Unparteiische gab einen indirekten Freistoß und dieser führte zum Tor. Kurz vor dem Pfiff traf Marcel Musger - er jubelte aber zu früh - der Treffer zählte wegen Abseits nicht. Ohne dass sich am Stand noch etwas geändert hatte, verabschiedeten sich beide Mannschaften zur Pause in die Kabinen.

Für den zweiten Durchgang dachte sich Leibnitz-Coach Ewald Klampfer eine kleine taktische Veränderung aus und brachte David Wünscher für Florian Wohlmuther. Ein Schachzug der sich bezahlt machte, die linke Seite der Heimischen war jetzt völlig unter Kontrolle. David Kasnik erwies USV Wundara Wies einen Bärendienst: Der bereits Verteidiger kassierte in der 65. Minute die gelbe Karte wegen Kritik, konnte sich auch dann nicht beherrschen und sah in der 66.Minute die Ampelkarte.

David Lonzaric sorgte per Elfmeter für den Siegestreffer

In Minute 76 sprintete Musger in einen Lochpass - vor den Körper des Wieser Verteidigers David Kasnik - er riss ihn nieder und der Schiedsrichter zeigte auf den Elfmeterpunkt. David Lonzaric verwertete den Strafstoß. Am Ende verbuchte 1. FC Leibnitz gegen USV Wies einen Sieg.

Trotz der Schlappe behält USV Wundara Wies den fünften Tabellenplatz bei. Der Gastgeber bleibt weiterhin ohne Niederlage. Bisher hat USV Wies drei Siege und fünf Unentschieden auf dem Konto. USV Wundara Wies baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

1. FC Leibnitz behauptet nach dem Erfolg über USV Wies den zweiten Tabellenplatz. Mit 22 geschossenen Toren gehört 1. FC Leibnitz offensiv zur Crème de la Crème der Unterliga West. Die Saison der Gäste verläuft weiterhin positiv, was die Gesamtbilanz von sechs Siegen, einem Remis und nur einer Niederlage klar belegt. 1. FC Leibnitz scheint einfach niemand stoppen zu können. Beeindruckende fünf Siege in Serie stehen jetzt schon zu Buche.

USV Wundara Wies tritt kommenden Freitag, um 18:45 Uhr, bei TUS MTD St. Veit am Vogau an. Einen Tag später empfängt 1. FC Leibnitz USV Ragnitz.

Stimmen zum Spiel:

Markus Rosenberger, Trainer Wies:

"Nach so einem Spiel tut mir meine Mannschaft am meisten leid. Ich versuche immer so objektiv als möglich zu sein und nehme die Schiedsrichter auch oft in Schutz, aber leider hat das Schiri-Gespann heute das Spiel mit entschieden. Es fühlt sich einfach nur unfair an, Woche für Woche der Willkür der Schiedsrichter und des Verbandes ausgesetzt zu sein. Die Qualität im Amateurbereich wird immer besser aber die Quantität wie auch die Qualität der Schiedsrichter wird leider immer schlechter. Es muss schleunigst etwas getan werden in diesem Bereich. Wir werden jetzt versuchen, das Maximum aus den letzten vier Herbstrunden rauszuholen. Gratulation an Leibnitz und Ewald Klampfer."

Ewald Klampfer, Trainer Leibnitz:

"Das war für eine Unterliga wirklich ein Top-Spiel. Wir waren in den gewissen Situationen um die Nuancen besser, deshalb haben wir die drei Punkte nicht unverdient aus Wies mitgenommen.

Unterliga West: USV Wundara Wies – 1. FC Leibnitz, 1:2 (1:1)

76 David Lonzaric 1:2

14 Klemen Bolha 1:1

9 Eigentor durch Emanuel Wruss 1:0

Wies: Grega Kusar - David Kasnik, Thomas Freigassner (K), Christian Binder, Daniel Freigassner, Kenan Turudija - Tadej Vidmajer, Robert Freigassner, Stefan Kladnik, Jürgen Knappitsch - Nik Fasvald



Ersatzspieler: Gregor Fink, Eric Kupinsky, Simon Klug, Christian Hirt, Michael Theisl, Matej Karnicnik



Trainer: Markus Rosenberger

1. FC Leibnitz: Aldin Malagic, David Lonzaric, Emanuel Wruss, Marcel Musger, Kevin Pirker (K), Mitja Resek, Klemen Bolha, Florian Wohlmuther, Matthias Gottfried Labudik, Dominik Glavina, Mirza Malagic



Ersatzspieler: Miha Kristovic, Dominik Divjak, Jaka Bizjak, David Wünscher, Genild Deliu, David Scheucher



Trainer: Ewald Klampfer

by René Dretnik

Fotos: Christian Fauland

