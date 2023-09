Aus Langweiler wird Spektakel: Sechs Tore in der zweiten Hälfte - Hackinger schlägt dreimal zu

Details Samstag, 30. September 2023 12:03

Nach einer torlosen ersten Hälfte sahen die 300 Besucher im zweiten Spielabschnitt ein Torfestival mit insgesamt sechs Treffern. Der SV Gralla konnte der TUS St. Veit am Vogau nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel mit 1:5. St. Veit/Vogau ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Gralla einen klaren Erfolg.

St. Veit gewinnt auch mal vor eigenem Publikum

Ausgeglichene erste Halbzeit

Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase, bei der beide Mannschaften auf Augenhöhe agierten wurde Jan Ljubec von SV RB Pichler Bau Gralla in der 34. Minute mit der Gelb-Roten Karte belegt und musste vom Feld – das war der Knackpunkt des Spiels. Trotzdem stand zur Pause stand noch ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin.

Im zweiten Durchgang gingen die Hausherren, angetrieben vom euphorischen St. Veiter Publikum, aufs Ganze und spielten mit den Gästen Katz und Maus. Dominik Hackinger brachte SV Gralla in der 58. Minute ins Hintertreffen. Nach einer Flanke von links, übergab Markus Hüttler das Spielgerät an den St. Veiter Stürmer und er netzte eiskalt ein. Die nächsten beiden Treffer waren einem Mann vorbehalten: Rok Horvat schnürte einen Doppelpack (62./78.), sodass TUS MTD St. Veit am Vogau fortan mit 3:0 führte.

Mit einem sehr kuriosen Treffer sorgte Hackinger in der 84. Minute für das 4:0 der Heimmannschaft. Nach einem Pass von Peter Kozissnik wurschelte er sich durch die Defensive und brachte die Kugel im Kasten unter. Gralla kam kurz vor dem Ende durch Matic Ficko zum Ehrentreffer (88.). Er köpfte nach einer Flanke von Jernej Leskovar ein. In der Nachspielzeit besserte Hackinger seine Torbilanz nochmals auf, als er in der 92. Minute seinen dritten Tagestreffer für TUS St. Veit am Vogau erzielte. Das Zuspiel stammte diesmal von Angel Manuel Cano Arias. Am Ende kam St. Veit/Vogau gegen SV RB Pichler Bau Gralla zu einem verdienten Sieg.

St. Veit schießt viele Tore, bekommt aber auch viele

Bei TUS MTD St. Veit am Vogau präsentierte sich die Abwehr angesichts 16 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (27). TUS St. Veit am Vogau stabilisiert nach dem Erfolg über SV Gralla die eigene Position im Klassement. St. Veit/Vogau sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf fünf summiert. In der Bilanz kommen noch ein Unentschieden und zwei Niederlagen dazu. TUS MTD St. Veit am Vogau erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zwölf Zähler.

Gralla holte auswärts bisher nur zwei Zähler. Trotz der Schlappe behalten die Gäste den achten Tabellenplatz bei. Zwei Siege, drei Remis und drei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme von SV RB Pichler Bau Gralla bei. In den letzten Partien hatte SV Gralla kaum etwas zu melden und ging (zumeist) leer aus.

Nächster Prüfstein für TUS St. Veit am Vogau ist auf gegnerischer Anlage die Zweitvertretung von USV Stein Reinisch Allerheiligen/W. (Samstag, 15:00 Uhr). Tags zuvor misst sich Gralla mit TuS Groß St. Florian (19:00 Uhr).

Stimmen zum Spiel:

Gernot Konrad, sportlicher Leiter St. Veit:

"Es war das erwartet schwere und kampfbetonte Derby. Erste Halbzeit hatten beide Mannschaften ihre Chancen. Im zweiten Durchgang konnten wir den numerischen Vorteil nutzen und spielten unsere Offensiv-Aktionen gut zu Ende."

Johann Bartl, Trainer St. Veit:

"Das war Offensivpower pur. Wir haben nur ein Gegentor erhalten, die Trainingseinheiten zur Abwehrarbeit tragen bereits die ersten Früchte."

Heinz Thonhofer, Trainer Gralla:

"Die Routine und die Qualität der Gegner und unsere numerische Unterlegenheit hat den Ausschlag gegeben."

Unterliga West: TUS MTD St. Veit am Vogau – SV RB Pichler Bau Gralla, 5:1 (0:0)

92 Dominik Hackinger 5:1

88 Matic Ficko 4:1

84 Dominik Hackinger 4:0

78 Rok Horvat 3:0

62 Rok Horvat 2:0

58 Dominik Hackinger 1:0

Aufstellungen:

TUS MTD St. Veit am Vogau: Zan Hrastnik - Filip Pocrnja, Dan Krajnc, Peter Kozissnik, Dr. Jürgen Götz (K), Stefan Krofitsch - Thomas Zündel, Rok Horvat, Markus Hüttler - Jan Martin Adamer, Dominik Hackinger , BA MA



Ersatzspieler: Oliver-Kevin Neuhold, Sebastian Schirnik, Tobias Walter, Maximilian Ringert, Angel Manuel Cano Arias, Manuel Kargl



Trainer: Ing. Johann Bartl

SV RB Pichler Bau Gralla: Adnan Adilovic - Niko Klaric-Guner, Patrick Brückler, Felix Heinz Haring, Jan Ljubec - Matic Ficko, Lukas Walter, Gian-Carlo Feiertag, Florijan Jezovita - Dominik Nöst (K), Jernej Leskovar



Ersatzspieler: Maximilian Jöbstl, Marijan Mestrovic, Paul Pechmann, Nejc Podlesnik, Daniel Sekularac



Trainer: Heinz Thonhofer

by ReD

Foto: Christian Fauland

