Sieben-Tore-Gala – Hackinger-Festspiele in Allerheiligen

Details Sonntag, 08. Oktober 2023 11:02

TUS St. Veit am Vogau zog der Reserve von USV Allerheiligen/W. das Fell über die Ohren: 2:8 lautete das bittere Resultat aus Sicht der Gastgeber. Ausgangslage? Vorab klar zugunsten von St. Veit/Vogau. Und nach den 90 Minuten? Hat sich die Sichtweise bekräftigt. Man of the match war zweifelsohne Dominik Hackinger, der in jeder Halbzeit einen Hattrick besorgte und insgesamt siebenmal traf.

Dominik Hackinger (hier noch im GAK-Dress) ist on fire und machte in den letzten drei Spielen 12 Tore

Allerheiligen ging in Führung

Eigentlich begann es sehr gut für die Hausherren. Der USV Stein Reinisch Allerheiligen/W. II erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Angelo Nenadic traf in der fünften Minute zur frühen Führung. Der Treffer weckte die Gäste auf - Markus Hüttler stellte unmittelbar danach den 1:1 Ausgleich (7) h er. In absoluter Topform präsentierte sich Dominik Hackinger, der für etwas sorgte, dass selbst routinierte Fußballbeobachter noch nie gesehen hatte. Ab sofort gab es bei diesem Spiel nur noch einen Torschützen zu akklamieren - und gejubelt werden konnte noch insgesamt siebenmal.

Bis zum Ende des ersten Durchganges traf der Stürmer noch viermal (26./31./38./41.) und versetzte dem USV Allerheiligen/W. II einen schweren Schlag. Sein Treffer zum 1:4 war besonders sehenswert - er überlupfte den Torhüter. Kurz vor der Pause kam der nächste Rückschlag für USV Stein Reinisch Allerheiligen/W. II, als Jan Erik Grillitsch den zweiten gelben Karton sah (43.). Zu allem Überfluß mussten die Hausherren die restliche Spielzeit mit einem Mann weniger bestreiten. Die beiden Mannschaften verabschiedeten sich schließlich mit der deutlichen Führung für TUS St. Veit am Vogau in die Pause.

Hackinger war nicht zu bremsen und traf aus allen Lagen

Im zweiten Durchgang ging in selber Tonart weiter: Hackinger führte sein Team heute beinahe im Alleingang zum Erfolg: Mit dem 6:1 war er schon das fünfte Mal an diesem Tag erfolgreich (58.). Mit dem Tor zum 7:1 steuerte Dominik Hackinger bereits seinen sechsten Treffer an diesem Tag bei (67.). Der siebte Streich folgte zugleich: In Minute 79 besorge er das 8:1. Beachtlich: Auch die Gastgeber durften noch einmal ran - Kurz vor Ultimo war noch Jonas Janetzko zur Stelle und zeichnete für das zweite Tor von USV Allerheiligen/W. II verantwortlich (85.). Schlussendlich setzte sich St. Veit/Vogau mit acht Toren durch und machte bereits vor dem Seitenwechsel klar, welche Mannschaft als Sieger vom Platz gehen würde.

USV Stein Reinisch Allerheiligen/W. II muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Insgesamt 29x mussten die jungen Gallier den Ball aus dem eigenen Netz holen. Trotz der Niederlage fiel USV Allerheiligen/W. II in der Tabelle nicht zurück und bleibt damit auf Platz 13. Der USV Stein Reinisch Allerheiligen/W. II taumelt durch die dritte Pleite in Serie einer handfesten Krise entgegen.

Wenn St. Veit spielt fallen Tore - insgesamt 35 hat das Team von Hans Bartl bereits erzielt

Durch den nie gefährdeten Sieg gegen USV Allerheiligen/W. II kletterte die Bartl-Elf auf den dritten Tabellenplatz. Erfolgsgarant von TUS St. Veit am Vogau ist die funktionierende Offensivabteilung, die mit 35 Treffern den Liga-Bestwert aufzeigt. Der Gast sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf sechs summiert. In der Bilanz kommen noch ein Unentschieden und zwei Niederlagen dazu. St. Veit/Vogau befindet sich weiterhin auf Aufstiegskurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zwölf Punkte.

Am nächsten Samstag (15:00 Uhr) reist USV Stein Reinisch Allerheiligen/W. II zu TuS Groß St. Florian, tags zuvor begrüßt TUS MTD St. Veit am Vogau USV Wundara Wies vor heimischem Publikum. Anstoß ist um 18:45 Uhr.

Stimmen zum Spiel:

Dominik Hackinger, Rekordtorschütze St. Veit:

"Das war der absolute Wahnsinn. Die ersten drei Runden laborierte ich an Rückenverletzung. Es hat mich selber überrascht, dass es so schnell wieder so gut läuft. Sieben Tore in einem Spiel - soviele habe ich nicht einmal in der Jugend geschossen. Ich bin überwältigt und bedanke mich bei der Mannschaft, die einen großen Teil dazu beitgetragen haben."

Unterliga West: USV Stein Reinisch Allerheiligen/W. II – TUS MTD St. Veit am Vogau, 2:8 (1:5)

85 Jonas Janetzko 2:8

79 Dominik Hackinger 1:8

67 Dominik Hackinger 1:7

58 Dominik Hackinger 1:6

41 Dominik Hackinger 1:5

38 Dominik Hackinger 1:4

31 Dominik Hackinger 1:3

26 Dominik Hackinger 1:2

7 Markus Huettler 1:1

5 Angelo Nenadic 1:0

Usv Stein Reinisch Allerheiligen/W. II: Christoph Wallner - Jakob Obenaus (K), Gabriel Budimir, Luka Domazet, Felix Pegam - Mark Ferlic, Tiziano Klamler, Julian Janetzko - Jonas Janetzko, Jan Erik Grillitsch, Angelo Nenadic



Ersatzspieler: Oliver Weiss, Philipp Zentner, Markus Resch, Kilian Hohl, Antonio Schauer, Fabijan Palic



Trainer: Oliver Scheucher , BEd

TUS MTD St. Veit am Vogau: Oliver-Kevin Neuhold - Filip Pocrnja, Dan Krajnc, Peter Kozissnik, Dr. Jürgen Götz (K), Stefan Krofitsch - Thomas Zündel, Rok Horvat, Markus Hüttler - Jan Martin Adamer, Dominik Hackinger , BA MA



Ersatzspieler: Zan Hrastnik, Sebastian Schirnik, Tobias Walter, Maximilian Ringert, Angel Manuel Cano Arias, Manuel Kargl



Trainer: Ing. Johann Bartl

by René Dretnik

Foto: RIPU Sportfotos

