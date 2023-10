Sieg im Kellerduell: Groß St. Florian gewinnt gegen Allerheiligen II

Details Sonntag, 15. Oktober 2023 13:28

Groß St. Florian sammelte mit dem 3:1-Sieg gegen die Reserve von USV Allerheiligen/W. drei wichtige Punkte im Spiel zweier Kellerkinder. TuS Groß St. Florian erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier.

Ein wichtiger Sieg für die Elf von Dominik Haring

Sebastian Stanzer mit dem Doppelpack

Die Partie begann mit großer Spannung, da beide Mannschaften in der unteren Tabellenhälfte standen und dringend Punkte benötigten. Sebastian Stanzer sorgte in der 34. Minute für die Führung von TuS Groß St. Florian und brachte die heimischen Fans in Ekstase. Bis zur Halbzeitpause behielten die Gastgeber diese hauchdünne Führung.

In der 48. Minute konnte Luka Domazet jedoch für USV Stein Reinisch Allerheiligen/W. II ausgleichen, und es schien, als ob das Spiel in beide Richtungen kippen könnte. Doch TuS Groß St. Florian wollte den Sieg unbedingt und hatte in Florian Thomann einen entscheidenden Akteur, der in der 72. Minute die erneute Führung für die Gastgeber erzielte. Sebastian Stanzer setzte seinem herausragenden Auftritt die Krone auf, als er in der 83. Minute sein zweites Tor des Tages erzielte und TuS Groß St. Florian mit 3:1 in Führung brachte. Mit diesem Treffer sicherte er nicht nur den Sieg, sondern auch die Hoffnungen seiner Mannschaft auf den Klassenerhalt.

So steht es um die Teams

Die Abwehrprobleme von Groß St. Florian sind offensichtlich, da sie im Durchschnitt mehr als zwei Gegentore pro Spiel kassierten. Trotz des Sieges änderte sich ihre Tabellenposition nicht, und sie bleiben auf Platz zwölf. Dennoch verbesserte sich ihre Bilanz auf drei Siege, ein Unentschieden und sechs Niederlagen. Nach sechs Spielen ohne Sieg war dieser Erfolg ein dringend benötigter Lichtblick.

Die Defizite in der Verteidigung von USV Stein Reinisch Allerheiligen/W. II sind deutlich zu erkennen, da sie bereits 32 Gegentore hinnehmen mussten. Mit nur 14 erzielten Toren haben sie im Angriff definitiv Verbesserungsbedarf. Dieses Spiel war bereits das vierte Ligaspiel in Folge, das sie verloren haben, was ihre Situation weiter verschärft.

TuS Groß St. Florian wird am nächsten Spieltag auf USV Wundara Wies treffen, während USV Stein Reinisch Allerheiligen/W. II auf USV Kötz-Haus Hengsberg trifft. Beide Teams werden hart arbeiten müssen, um ihre Positionen in der Tabelle zu verbessern und den Klassenerhalt zu sichern.

Stimme zum Spiel:

Dominik Haring, Trainer Groß St. Florian:

"Nach einer unverdienten Niederlage vorige Woche in Gralla, bei der wir 9 Großchancen ausließen, konnten wir uns heute endlich belohnen! Wiederum haben wir heute gegen sehr junge Allerheiligener eine Vielzahl an hochkarätigen Chancen ausgelassen uns aber mit Ende des Spiels belohnt und enorm wichtige Punkte eingefahren. Besonders hervorzuheben war die Leistung unseren Kapitäns, Sebastian Stanzer, der zwei Tore dazu beisteuerte."

Unterliga West: TuS Groß St. Florian – USV Stein Reinisch Allerheiligen/W. II, 3:1 (1:0)

83 Sebastian Stanzer 3:1

72 Florian Thomann 2:1

48 Luka Domazet 1:1

34 Sebastian Stanzer 1:0

Groß St. Florian: Avdyl Hagjija - Raphael Flechl, Christopher Galli, Lovro Sincek, Markus Eckhard, Patrick Pauritsch - Valentin Missethan, Alexander Muster, Moritz Bauer - Florian Thomann, Sebastian Stanzer (K)



Ersatzspieler: Pascal Temmel, Paul Pelzmann, Valentin Temmel, David Aldrian, Maximilian Haas , MSc



Trainer: Dominik Haring

Usv Stein Reinisch Allerheiligen/W. II: Dominik Lukas - Gabriel Budimir, Philipp Zentner, Lukas Rabel, Emil Cavkic, Luka Domazet, Felix Peinhart - Mark Ferlic, Tiziano Klamler, Oliver Weiss, Kilian Hohl (K) -



Ersatzspieler: David Hohl, Samuel Fruhmann, Antonio Schauer



Trainer: Oliver Scheucher , BEd

by René Dretnik

Foto: TUS Groß St. Florian/Facebook

