Auswärtssieg: Flavia Solva zeigt sich beim SV Lannach von bester Seite

Details Sonntag, 15. Oktober 2023 13:55

Mit wenig Hoffnung auf einen Sieg reiste der SV Flavia Solva zum SV Grapos Lannach. Zu sehr dezimiert war der Kader der Römer. Flavia Solva ließ allerdings keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen SV Lannach einen klaren 3:0 Erfolg.

Flavia spielt groß auf und sichert sich den Sieg

Für den Führungstreffer von SV Flavia Solva zeichnete Matija Rozman verantwortlich (9.). Nach einer Flanke von Jungstar Sergio Timur zog er per halbvolley ab und versenkte die Kugel im Kasten. Bereits in der 15. Minute erhöhte Gregor Stavbar den Vorsprung des Gasts. Nach einem Eckball - ausgeführt von Assistkönig Timur - schoss der Verteidiger den Ball mit dem Fuß ins Tor. Ohne dass sich am Stand noch etwas tat, schickte der Referee die Akteure in die Pause.

Zu Beginn des zweiten Durchganges bäumten sich die Lannacher noch einmal auf und kamen binnen kürzester Zeit zu zwei Großchancen. Einmal schoß Kapitän Bernd Hold nur knapp vorbei und einmal traf der Kapitän nur die Querlatte. In Minute 65 dribbelte sich Rozman durch die gesamte Lannacher Defensive - der Stürmer zog aus 25 Metern ab und traf zum 3:0. Jetzt war die Angelegenheit für die Flavianer erledigt - die Kleindienst-Elf brachte den Vorsprung ungefährdet über die restliche Spielzeit.Letztlich fuhr SV Flavia Solva einen souveränen Erfolg ein, dessen Grundstein im ersten Spielabschnitt gelegt worden war.

Matija Rozman markierte einen Doppelpack

Trotz der Schlappe behält SV Grapos Lannach den neunten Tabellenplatz bei. Die Offensive des Heimteams strahlte insgesamt zu wenig Gefahr aus, sodass SV Lannach bis jetzt erst zwölf Treffer erzielte. Drei Siege, drei Remis und vier Niederlagen hat SV Grapos Lannach momentan auf dem Konto. In den letzten Partien hatte SV Lannach kaum etwas zu melden und ging (zumeist) leer aus.

Der Sieg über SV Grapos Lannach, bei dem man ohne Gegentreffer blieb, lässt Flavia Solva von Höherem träumen. Prunkstück von SV Flavia Solva ist die Defensivabteilung, die im bisherigen Saisonverlauf erst zwölf Gegentreffer kassierte – Liga-Bestwert. Flavia Solva verbuchte insgesamt fünf Siege, ein Remis und vier Niederlagen.

SV Lannach tritt kommenden Freitag, um 19:00 Uhr, bei UFC TEAM Strommer Söding an. Einen Tag später empfängt SV Flavia Solva 1. FC Leibnitz.

Stimme zum Spiel:

Udo Kleindienst, Trainer Flavia:

"In der derzeitige Phase ist es besser, wenn ich kein Statement abgebe. Das machen ohnehin andere."

Unterliga West: SV Grapos Lannach – SV Flavia Solva, 0:3 (0:2)

65 Matija Rozman 0:3

15 Gregor Stavbar 0:2

9 Matija Rozman 0:1

SV Grapos Lannach: Patrick Laibacher - Matej Filipovic, Daniel Fischer, Ensar Konjic, Paul Theodor Schaffler - Michael Rappel, Felix Schaffer, MA Bernd Hold (K), Anton Peric - Andraz Fridrih, Igor Tkalcic



Ersatzspieler: Mario Müller, Matthias Hofer, Kelvinas Bieksa, Florian Elsner, Johannes Ofner, Miha Simonic



Trainer: Hannes Reinmayr

SV Holler Tore Flavia Solva: Mathias Johs, Gregor Stavbar, Daniel Geissler, Matija Rozman, Sergio Timur, Nemanja Boljanovic, Fabian Pucher, Sandro Mally (K), Leandro Rabensteiner, Nico Fuchs, Dominik Wurzinger



Ersatzspieler: Sedin Aganovic, Niklas Käfer, Alexander Hesse, Alessio Schalk, Eren Timur



Trainer: Udo Kleindienst

by René Dretnik

Fotos: SV Flavia/Facebook und Christian Fauland

