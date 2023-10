Derbysieg: TUS St. Veit am Vogau gewinnt bei Ragnitz

Details Montag, 23. Oktober 2023 23:09

TUS St. Veit am Vogau errang am Samstag einen 4:2-Sieg über Ragnitz. Was die Favoritenrolle betrifft, waren sich die Experten vorab einig und wurden in ihrer Einschätzung letztlich auch nicht enttäuscht. Dominik Hackinger erhöhte sein Torkontigent auf 16 Treffer - er steuerte zwei Tore bei.





St. Veit begann sehr stark

Die Gäste aus St. Veit begannen sehr stark und waren sofort hellwach. Bereits in der 2. Minute lenkte Ragnitz-Keeper Anej Milic die Kugel nach einem tollen Schuß an die linke Torstange. St. Veit machte weiter Durck und Markus Hütller eröffnete das Torspektakel in Minute 15 - er traf zum 0:1 für die Gäste. Ein Abwehrfehler der St. Veiter brachte den Ausgleich - Torhüter Zan Hrastnik spielte die Kugel exakt vor die Füsse von Sandor Kurzmann, der mit einem satten wie überlegten Schuß das 1:1 besorgte (20.).

In Minute 25 hatten die Hausherren großes Glück - ein Kracher von Peter Kozissnik touchierte die Querlatte. Ragnitz hielt zwar phasenweise sehr gut mit, doch die gegnerische Offensive verursachte immer wieder gewaltige Probleme, sodass die Gäste erneut zuschlugen. Jan Martin Adamer nützte ein weiteres Abstimmungsproblem in der Ragnitzer Abwehr auf deren linken Seite, und erzielte solo vor dem Tormann aufkreuzend die 1:2 Führung (30.). Nur 12 Minuten später schlug die Sta. Veiter Tormaschine Dominik Hackinger zu - er erhöhte per Kopfball nach Flanke von rechts auf 1:3 (42.). Mit diesem Vorsprung für die Auswärtigen ging es in die Halbzeitpause.

Dominik Hackinger markierte einen Doppelpack

Nach dem Seitenwechsel stellte Hackinger per Foulelfmeter auf 1:4 (55.). Alles schien klar zu sein, doch ein mächtiges Freistoßtor von Kliton Stavri Bozgo aus 28 Metern von halbrechts sorgte sowohl für den 2:4 Anschlußtreffer (58.) als auch für weitere aggressive Versuche der Ragnitzer, noch weitere mögliche Treffer zu erzielen. Die Hausherren versuchten alles, konnten stellenweise auch gewaltigen Druck entwickeln, doch der unmittelbare Anschlußtreffer fiel einfach nicht. Die Gäste gaben das Heft nicht mehr aus der Hand und kontrollierten den Gegner bis zum Schlusspfiff.

Wie steht es um die Teams und wie geht es weiter?

Trotz der Niederlage belegt Ragnitz weiterhin den zehnten Tabellenplatz. Das Heimteam verbuchte insgesamt drei Siege, drei Remis und fünf Niederlagen. Mit dem Gewinnen tut sich USV Ragnitz weiterhin schwer, sodass man schon das dritte Spiel sieglos blieb.

Bei St. Veit/Vogau präsentierte sich die Abwehr angesichts 23 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (41). TUS MTD St. Veit am Vogau hat nach dem souveränen Erfolg über Ragnitz weiter die dritte Tabellenposition inne. Die Saison von TUS St. Veit am Vogau verläuft weiterhin vielversprechend. Insgesamt hat St. Veit/Vogau nun schon sieben Siege und ein Remis auf dem Konto, während es erst drei Niederlagen setzte. Die letzten Resultate von TUS MTD St. Veit am Vogau konnten sich sehen lassen – zwölf Punkte aus fünf Partien.

USV Ragnitz stellt sich am Samstag (14:00 Uhr) bei TuS Groß St. Florian vor, einen Tag später und zur selben Zeit empfängt TUS St. Veit am Vogau SV Flavia Solva.

Kapitän Max Ringert führte sein Team zum Sieg



Stimme zum Spiel:

Dr. Franz Tappler, Pressesprecher Ragnitz:



"Unser Team konnte zwar lange Zeit gut mithalten, spielte und kämpfte auch sehr gut, kassierte aber teilweise nach krassem Fehlverhalten entscheidende, aber etwas zu „billige“ Tore. Der Sieg der kompakter und effektiver wirkenden Gäste ging somit in Ordnung und wir gratulieren herzlichst."

Unterliga West: USV Ragnitz – TUS MTD St. Veit am Vogau, 2:4 (1:3)

58 Kliton Stavri Bozgo 2:4

55 Dominik Hackinger 1:4

42 Dominik Hackinger 1:3

30 Jan Martin Adamer 1:2

20 Sandro Kurzmann 1:1

15 Markus Huettler 0:1

USV glasmetall Temmel Ragnitz: Anej Milic - Marko Kramberger, Primoz Jus, David Masten - Urh Grabnar, Sandro Kurzmann, Domen Lah, Marko Ferk, DI Herolind Osaj (K) - Denis Fras, Kliton Stavri Bozgo



Ersatzspieler: Nino Mihelak, Jonas Arnfelser, Jan Martin Prattl



Trainer: Kliton Bozgo

TUS MTD St. Veit am Vogau: Zan Hrastnik - Dan Krajnc, Peter Kozissnik, Dr. Jürgen Götz, Stefan Krofitsch - Thomas Zündel, Rok Horvat, Maximilian Ringert (K), Markus Hüttler - Jan Martin Adamer, Dominik Hackinger , BA MA



Ersatzspieler: Ing. Gernot Jahrbacher, Tobias Walter, Angel Manuel Cano Arias, Manuel Kargl, Florian Röck



Trainer: Ing. Johann Bartl

by René Dretnik

Fotos: Elisabeth Tappler (Galerie)

