Steirer-Cup: Hengsberg überrollt den SV Strass mit 8:0

Details Donnerstag, 26. Oktober 2023 22:28

Am Nationalfeiertag kam es im Achtelfinale des Steirercups zur Begegnung zwischen dem USV Kötz-Haus Hengsberg aus der Unterliga West und dem SV Strass aus der Oberliga Mitte. Der Gast ist seit Monaten nicht in Form und mit nur sieben Punkten Tabellenletzter. Die Heimmannschaft belegt den hervorragenden 2. Platz in der Unterliga. Das Spiel endete mit einem Debakel für das Team von Elvedin Dzinic - Hengsberg gewann mit 8:0.

Große Feier nach einem denkwürdigen Spiel beim Unterligisten

Christoph Marchl erhöht kurz vor der Pause per Doppelpack auf 5:0

Das Spiel begann vor über 150 Zuschauern unter der Leitung des Schiedsrichters Altun mit den ersten Angriffen der Gastgeber. Man hatte sich einen Husarenstreich vorgenommen und traf bereits nach 12 Minuten durch den Offensivspieler Elvedin Kehic zur umjubelten Führung. Das Team von Trainer Tödtling machte weiterhin Druck und so dauerte es keine zehn Minuten, ehe Damjan Poposki den Ball schon zum 2:0 über die Linie drückte.

Nun hatte sich die Abwehr des SV Strass etwas gefangen, musste jedoch in den letzten fünf Minuten der 1. Halbzeit drei weitere Treffer hinnehmen. Zunächst erhöhte Zan Nikolic auf 3:0 (40.). Es folgten die 120 Sekunden des Christoph Marchl. Er erhöhte mit einem Doppelpack auf 5:0 (44.,45.). Mit diesem eindeutigen Ergebnis ging es in die Pause.

Am Ende stand ein 8:0 und der Einzug ins Viertelfinale

Paul Lausegger und Florian Lenz kamen nun bei den Gästen ins Spiel. Strass konnte weiterhin kein Tor erzielen und die Gastgeber spielten ihr Match souverän herunter. Es dauerte bis zur 70.Minute, ehe das 6:0 durch den Abwehrspieler Philipp Seiser fiel. Es wurden auf beiden Seiten weitere Spieler eingewechselt, am Spielverlauf änderte das jedoch nichts.

In der Schlussphase erhöhte der Unterligist durch Marco Krammer und Damjan Poposki auf das Endergebnis von 8:0 - das Debakel für die Gäste war vollendet.

Das Team des Unterligisten zeigte eine engagierte und couragierte Leistung und zieht nach einem denkwürdigen Spiel ins Vierteslfinale des Cups ein.

Stimme zum Spiel:

Gerald Tödtling, Trainer Hengsberg:

"Gegen einen Oberligisten, der so wie wir einige Ausfälle hatte, war es das beste Spiel seit ich in in Hengsberg bin. Das war ein großartigiger Auftritt der kompletten Mannschaft! Geile Truppe - geiler Fußball Nachmittag!"

USV Kötz-Haus Hengsberg: Mag. Robin Stiegler - Philipp Seiser , BA, Nikolas Gruber (K), Christoph Stoiser - Dominik Prettenthaler, Rene Mihelic, Christoph Marchl, Marco Krammer - Damjan Poposki, Zan Nikolic, Elvedin Kehic



Ersatzspieler: Ing. Andreas Möstl, Stefan Diensthuber, Stefan Sackl, BEd Stefan Zöhrer, Volker Thorsten Büchsenmeister, Lukas Kleier



Trainer: Gerald Tödtling

SV Straß: DI Manuel Trummer (K) - Elias Jarz, Leon Sakac, Gabriel Wolf, Edin Colic - Marvin Kargl, Amar Jamakovic, Rayen Ficzko, Miha Leskovar, Lukas Andreas Robier - Nermin Sijamhodzic



Ersatzspieler: Ziga Zupanic, Doris Kelenc, Dr. Josef Tausendschön, Gregor Furek, Florian Lenz, Elvedin Dzinic, Paul Lausegger



Trainer: Elvedin Dzinic Bericht Florian Kober

