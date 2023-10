Ligist gewinnt wieder: Souveräner Sieg über USV Allerheiligen/W. II

Details Samstag, 28. Oktober 2023 14:31

FC Ligist erreichte einen deutlichen 5:2-Erfolg gegen die Zweitvertretung von USV Allerheiligen/W. Die Überraschung blieb aus: Gegen FC HG Haustechnik Ligist I kassierte USV Stein Reinisch Allerheiligen/W. II eine deutliche Niederlage.

Die erste Halbzeit war eigentlich ausgeglichen

In der 31. Spielminute ging der FC Ligist in Führung, der Chef selbst - Spielertrainer Jürgen Hiden - zeichnete für das Tor verantwortlich. Nur drei Minuten später schoss Manuel Ruprechter erfolgreich zum 2:0 für die Gastmannschaft ein. Den ersten Treffer für USV Allerheiligen/W. II erzielte Kilian Hohl in der 39. Minute, was den Spielstand auf 1:2 verkürzte. Lediglich ein Tor machte im ersten Durchgang den Unterschied aus - mit dem knappen Vorsprung für den FC HG Haustechnik Ligist ging es in die Halbzeitpause.

Im zweiten Spielabschnitt glichen die Gäste aus, Oliver Weiss zögerte nicht lange und stellte in der 53. Minute das 2:2 für USV Stein Reinisch Allerheiligen/W. II sicher. Der FC Ligist drückte aufs Tempo und setzte sich mit Toren von Dominic Scheiber (68. Minute), Luca Starchl (81. Minute) und Oliver Blumauer (85. Minute) auf die Siegerstraße. Dieser starke Auftritt ermöglichte dem FC HG Haustechnik Ligist I am Freitag einen überzeugenden Sieg gegen USV Allerheiligen/W. II.

Ligist klettert vorübergehend auf Platz 5 - kann aber von Bad Schwanberg noch überholt werden

Mit drei verdienten Punkten in der Tasche kletterte der FC Ligist in der Tabelle nach oben und belegt nun den fünften Tabellenplatz. FC HG Haustechnik Ligist I kann insgesamt sechs Siege, zwei Unentschieden und vier Niederlagen vorweisen. Diese Partie beendete die Serie von vier sieglosen Spielen für den FC Ligist.

USV Stein Reinisch Allerheiligen/W. II steckt nach dieser empfindlichen Niederlage weiterhin im Tabellenkeller. Mit insgesamt 41 Gegentoren hat der Gast die meisten Gegentreffer in der Unterliga West kassiert. FC HG Haustechnik Ligist I hat die Krise von USV Stein Reinisch Allerheiligen/W. II weiter verschärft, da diese bereits die sechste Niederlage in Folge hinnehmen mussten.

Die Defensivleistung von USV Stein Reinisch Allerheiligen/W. II lässt nach wie vor zu wünschen übrig. Auch bei der klaren Niederlage gegen den FC Ligist wurden eklatante Mängel offenbart, wodurch das Team weiterhin die schlechteste Abwehr der Liga stellt.

Der FC HG Haustechnik Ligist I wird am kommenden Samstag bei USV Wundara Wies antreten, während USV Stein Reinisch Allerheiligen/W. II am selben Tag SC hagebau Wallner Bad Gams empfängt.

Stimme zum Spiel:

Jürgen Hiden, Trainer Ligist:

"Wir haben die Durststrecke endlich beendet. Auch wenn es nicht das schönste Spiel war, haben wir die drei Punkte geholt. Am Ende zählt nur das."

Unterliga West: FC HG Haustechnik Ligist I – USV Stein Reinisch Allerheiligen/W. II, 5:2 (2:1)

85 Oliver Blumauer 5:2

81 Luca Starchl 4:2

68 Dominic Scheiber 3:2

53 Oliver Weiss 2:2

39 Kilian Hohl 2:1

34 Manuel Ruprechter 2:0

31 Juergen Hiden 1:0

FC HG Haustechnik Ligist I: Lukas Schmelzer-Schelch - Stefan Freisinger, Oliver Blumauer, Andreas Ritz, Ing. David Hermann, Manuel Ruprechter - Matthias Lackner, Patrick Hutter, Jürgen Hiden, Barnabas Vecsey - Matthias Repic (K)



Ersatzspieler: Markus Fraißler, Marco Hermann, Dominic Scheiber, Luca Starchl, Martin Hiden, Lucas Wiesner



Trainer: Jürgen Hiden

Usv Stein Reinisch Allerheiligen/W. II: Niklas Szkottniczky - Philipp Zentner, Gabriel Budimir, Lukas Rabel, Felix Pegam - Tiziano Klamler, Anto Jelec, Oliver Weiss, Kilian Hohl (K), Fabijan Palic - Samuel Fruhmann



Ersatzspieler: Luka Domazet, Felix Peinhart



Trainer: Oliver Scheucher , BEd Symbolfoto: Harald Dostal

