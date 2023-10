Drei-Tore-Gala – Bozgo schießt Groß St. Florian ab!

Details Montag, 30. Oktober 2023 20:37

Im zwischen TuS Groß St. Florian und dem USV Glasmetall Temmel Ragnitz zeigten sich die Gäste in Bestform und sicherten sich einen überzeugenden 3:0 Sieg. Bereits in der ersten Halbzeit legten sie den Grundstein für ihren Erfolg mit einem 2:0 Vorsprung. Mann des Tages war Kliton Stavri Bozgo - er netzte dreimal ein.

Kliton Stavri Bozgo war in Höchstform und traf dreimal

Bei teilweise bewöltem Himmel aber sonnigen Temperaturen gingen die Gäste rasch in Führung. In der 8. Minute wartete Kliton Stavri Bozgo mit einem Gustostückerl auf. Nach einer Flanke von Marko Kramberger überhob er den Torhüter der Heimischen oer Kopf und brachte den TuS Groß St. Florian ins Hintertreffen. Die Gastgeber wachten jetzt auf und übernahmen die Feldherrschaft im eigenen Stadion. Fortuna war der Elf von Dominik Haring aber bei dieser Begegnung absolut nicht hold.

In Minute 17 trafen die Florianer nur die Stange, in der 18. Minute ging der Ball nur knapp am Tor vorbei. Und zu allem Überfluß knallte das Spielgerät in der 24. Minuten noch einmal ans Aluminium. Ragnitz griff in dieser Phase auch einmal an - dieser Vorstoß war aber erfolgreicher. Denis Fras wurde mit einem langen Zuspiel perfekt eingesetzt, kam auch in den Strafraum und wurde gelegt; aus diesem zu Recht verhängten Foulelfmeter erzielte Kliton Stavri Bozgo souverän das 0:2 (35.). Somit waren es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten.

Florian Thomann wurde in der Halbzeit eingewechselt - er konnte die Niederlage auch nicht verhindern

Mit einem Doppeltausch in der Halbzeit - Florian Thomann kam für Robin Flechl und Valentin Temmel für Sebastian Stanzer - wollte Coach Haring frischen Wind ins Spiel der Hausherren bringen. Aber auch diese taktische Veränderung erbrachte nur ein kurzes Strohfeuer, denn ein Mann war heute besonders gut drauf: In Minute 52 chippte Domen Lah die Kugel zu Bozgo und der Stürmer überhob den Goalie mit viel Gefühl und traf zum 0:3.

Im weiteren Spielverlauf konnte Ragnitz einige grossartigen Chancen der Hausherren verhindern, andererseits immer wieder gefährlich angetragene Konter lancieren, die jedoch nicht mit aller Konsequenz zu Ende gespielt wurden. Letztlich fuhren die Gäste einen souveränen Erfolg ein, dessen Grundstein im ersten Spielabschnitt gelegt worden war.

Groß St. Florian hatte viel Pech - traf zweimal nur die Stange

In der Defensive drückt der Schuh bei Groß St. Florian, was in den 34 kassierten Treffern zum Ausdruck kommt. Der Gastgeber musste sich nun schon achtmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da TuS Groß St. Florian insgesamt auch nur drei Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Die letzten Spiele liefen enttäuschend und so gelang Groß St. Florian auch nur ein Sieg in fünf Partien.

USV Ragnitz verbuchte insgesamt vier Siege, drei Remis und fünf Niederlagen.

Ragnitz setzte sich mit diesem Sieg von TuS Groß St. Florian ab und belegt nun mit 15 Punkten den neunten Rang, während Groß St. Florian weiterhin zehn Zähler auf dem Konto hat und den zwölften Tabellenplatz einnimmt.

Nächster Prüfstein für TuS Groß St. Florian ist SV Flavia Solva (Samstag, 15:00 Uhr). USV Ragnitz misst sich am selben Tag mit USV Kötz-Haus Hengsberg (16:00 Uhr).

Stimmen zum Spiel:

Dominik Haring, Trainer Groß St. Florian:

"Wir müssen enorm viel Aufwand betreiben, um ein Tor zu schießen und bekommen viel zu einfach Gegentore, auch im Spiel gegen Ragnitz. Zudem sind wir zurzeit auch nicht vom Glück verfolgt. Die zwei Stangenschüsse in der ersten Halbzeit hätten das Spiel in unsere Richtung drehen können. Am Ende war es aber ein verdienter Sieg von Ragnitz. Wir müssen jetzt noch einmal alle Kräfte mobilisieren, und wollen in Flavia unbedingt voll punkten."

Dr. Franz Tappler, Pressesprecher Ragnitz:

"Unser Team hatte vor allem im ersten Drittel der 1. Halbzeit viel Dusel, danach aber kontrollierte wie beherrschte unsere Mannschaft zumeist das Geschehen. Fairerweise muss man aber auch anmerken, dass die Hausherren sehr viel Pech wie auch mangelndes Spielglück hatten. Wir freuen uns aber trotzdem über diesen Sieg, womit unsere letzte ultimativ in der 94. Minute realisierte 2:3 Niederlage beim letzten Aufeinandertreffen in Gross St. Florian „gerächt“ wurde. Und über diesen „Sieg“ haben sich die Hausherren damals auch nicht beschwert!"

Unterliga West: TuS Groß St. Florian – USV Ragnitz, 0:3 (0:2)

52 Kliton Stavri Bozgo 0:3

35 Kliton Stavri Bozgo 0:2

8 Kliton Stavri Bozgo 0:1

Groß St. Florian: Avdyl Hagjija - Raphael Flechl, Simon Braunsar (K), Christopher Galli, Lovro Sincek, Markus Eckhard, Patrick Pauritsch - Valentin Missethan, Moritz Bauer - Paul Pelzmann, Sebastian Stanzer



Ersatzspieler: Pascal Temmel, Florian Thomann, Valentin Temmel, David Aldrian, Maximilian Haas , MSc



Trainer: Dominik Haring

USV glasmetall Temmel Ragnitz: Anej Milic - Marko Kramberger, Primoz Jus, David Masten - Sandro Kurzmann, Domen Lah, Marko Ferk, DI Herolind Osaj (K), Klemen Lah - Denis Fras, Kliton Stavri Bozgo



Ersatzspieler: Nino Mihelak, Maximilian Krobath, Urh Grabnar, Jonas Arnfelser, Jan Martin Prattl



Trainer: Kliton Bozgo

by René Dretnik

Fotos: Elisabeth Tappler (Galerie)

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.