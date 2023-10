Inferiore Chancenverwertung: Hengsberg trifft das Tor nicht und remisiert gegen Wies

Details Montag, 30. Oktober 2023 21:34

Am Sonntag trennten sich USV Kötz-Haus Hengsberg und USV Wundara Wies unentschieden mit 2:2. Bereits im Vorfeld hatte einiges für ein Aufeinandertreffen zweier ebenbürtiger Teams gesprochen. Das Endergebnis bestätigte schließlich diese Einschätzung.

Hengsberg vernebelte Chancen am laufenden Band

In der ersten 45 Minuten boten die Hausherren eine unglaubliche Leistung und spielten die Gäste an die Wand. Viele hochkarätige Tormöglichkeiten wurden leichtfertig vergeben - sie gingen aber trotzdem in Führung. Ehe der Unparteiische die Akteure zur Pause bat, erzielte Zan Nikolic aufseiten von USV Hengsberg das 1:0 (42.). Nach einem Stanglpass von Damian Poposki drückte er den Ball über die Linie. Mit dem knappen Vorsprung aus Sicht der Hausherren ging es in die Kabinen.

Nach einem katastrophalen Missverständnis in der heimischen Abwehr versenkte Simon Klugden Ball in der 56. Minute im Netz von Hengsberg und machte die Partie noch einmal spannend. Obwohl die spielerische Linie bei den Hengsbergern in der zweiten Hälfte nicht mehr so zu bemerken war, wie in Durchgang eins machte Patrick Petrac machte in der 66. Minute das 2:1 von USV Kötz-Haus Hengsberg perfekt. Er traf nach einem Eckball per Kopf.

Alle alle schon mit einem Sieg des Titelaspiranten rechnenten glich Stefan Kladnik aus (88.) und verhalt so seinem USV Wies zu einem Punkt. Aufgrund der Darbietung in Hälfte zwei ein vollkommen verdienter Punkt für Wies.

Wies kämpft sich im zweiten Durchgang zurück - Torhüter Grega Kusar rettet sein Team

Nach zwölf gespielten Runden gehen bereits 25 Punkte auf das Konto von Hengsberg und bescheren der Mannschaft einen hervorragenden zweiten Platz. Allerdings beträgt der Rückstand auf den Tabellenführer 1. FC Leibnitz mittlerweile schon sechs Punkte. Vielleicht ist dies sogar ein gutes Omen für Hengsberg, denn nach dem Herbstmeistertitel im Vorjahr blieb die Tödtling-Elf im Frühjahr komplett hinter den Erwartungen.Offensiv sticht USV Kötz-Haus Hengsberg in den bisherigen Spielen deutlich hervor, was an 31 geschossenen Treffern leicht abzulesen ist. USV Hengsberg weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von sieben Erfolgen, vier Punkteteilungen und einer Niederlage vor. Sieben Spiele ist es her, dass Hengsberg zuletzt eine Niederlage kassierte.

USV Wundara Wies bleibt mit diesem Remis weiterhin auf Platz vier. Nur einmal gab sich der Gast bisher geschlagen. Die letzten Resultate von USV Wies konnten sich sehen lassen – zehn Punkte aus fünf Partien. Der Aufsteiger ist nun wohl endgültig in der Liga angekommen.

Nächster Prüfstein für USV Kötz-Haus Hengsberg ist USV Ragnitz (Samstag, 16:00 Uhr). USV Wundara Wies misst sich am selben Tag mit FC HG Haustechnik Ligist I (15:00 Uhr).

Stimmen zum Spiel:

Markus Rosenberger, Trainer Wies:

"Hengsberg war zwar klar besser. Wir haben uns aber durch die kämpferische Leistung im zweiten Durchgang den Punkt verdient. Ich bringe selten ein Sonderlob an, muss diesmal aber unseren Tormann Gregar Kosar ein großes Kompliment aussprechen, er hat uns mit seinen Paraden im Spiel gehalten."

Unterliga West: USV Kötz-Haus Hengsberg – USV Wundara Wies, 2:2 (1:0)

88 Stefan Kladnik 2:2

66 Patrick Petrac 2:1

56 Simon Klug 1:1

42 Zan Nikolic 1:0

USV Kötz-Haus Hengsberg: Marcel Martschinko - BEd Stefan Zöhrer (K), Lukas Kleier, Philipp Seiser , BA, Nikolas Gruber - Rene Mihelic, Christoph Marchl, Marco Krammer - Damjan Poposki, Zan Nikolic, Elvedin Kehic



Ersatzspieler: Ing. Andreas Möstl, Patrick Petrac, Stefan Diensthuber, Stefan Sackl, Mario Kreimer, Christoph Stoiser



Trainer: Gerald Tödtling , MBA

Wies: Grega Kusar - David Kasnik, Thomas Freigassner (K), Michael Theisl, Kenan Turudija, Daniel Freigassner - Tadej Vidmajer, Roman Bezjak, Jürgen Knappitsch - Nik Fasvald, Thomas Koch



Ersatzspieler: Aleks Urh, Robert Freigassner, Stefan Kladnik, Eric Kupinsky, Simon Klug, Christian Binder



Trainer: Markus Rosenberger

