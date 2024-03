Aus Langweiler wird Spektakel - Stanzer Sensation sorgt für Florianer Triumph über Söding

Details Sonntag, 17. März 2024 22:10

Die Spannung war greifbar, die Erwartungen hoch, als die Teams von TuS Groß St. Florian und UFC TEAM Strommer Söding auf dem grünen Rasen aufeinandertrafen. Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. Doch dann begann das Drama seinen Lauf zu nehmen - und was für ein Drama es war!

Sebastian Stanzer (hier noch im Dress seines Ex-Klubs) war on fire. Er war bei allen fünf Treffern beteiligt

Torlose erste Halbzeit

Zur Halbzeit war das Spiel noch wie ein gut geschüttelter Cocktail - alles gemischt und ungewiss. Doch dann begann die zweite Hälfte, und TuS Groß St. Florian machte seinem Namen alle Ehre. Sebastian Stanzer eröffnete den Torreigen in der 58. Minute und ließ die Fans jubeln. Nur fünf Minuten später gesellte sich Valentin Temmel mit einem weiteren Treffer dazu, mit Stanzer als seinem persönlichen Assistenten.

Alexander Muster setzte dem Ganzen in der 73. Minute die Krone auf, erneut dank Stanzer's Vorlage. Doch damit nicht genug für Stanzer, der sich dachte: "Warum nicht noch einen draufsetzen?" - und tatsächlich, in den Minuten 76 und 79 schnürte er einen Doppelpack, der das Stadion zum Beben brachte.

Florianer Tugenden: Mit Teamspirit und Kampfgeist zum Erfolg.

Söding blieb nur ein Ehrentreffer

Doch selbst in den schwächsten Momenten des UFC Söding gab es einen Lichtblick - zumindest für sie. Dominik Kollmann gelang in der 89. Minute ein Trosttor, das sie zumindest nicht mit einer Null dastehen ließ. Mit dem Schlusspfiff stand es fest: Groß St. Florian war wie ein hungriger Löwe über die Gastgeber hergefallen und hatte sie mit einem 5:1-Endstand nach Hause geschickt.

UFC TEAM Strommer Söding sollte dringend ihre Abwehrmauern verstärken - vielleicht mit Beton? Denn im Moment scheinen sie mehr Löcher zu haben als ein Schweizer Käse. Die Abstiegssorgen wachsen mit jedem Gegentor - und bei durchschnittlich über zwei Treffern pro Spiel können sie sich schon fast anstellen wie ein Torwart in einem Luftballontor. Mit nur einem Tor in der Tasche pro Spiel bleibt UFC Söding vorne so harmlos wie eine Schmusekatze.

Groß St. Florian hat das Abstiegsgespenst nun endgültig vertrieben

TuS Groß St. Florian hingegen hat seinen Ritt auf der Achterbahn der Fußballergebnisse vorerst auf Platz elf geparkt. Mit dem Sieg gegen UFC TEAM Strommer Söding haben sie ihre Bilanz aufpoliert - jetzt mit vier Siegen, zwei Unentschieden und acht Pleiten, als würden sie ein altes, geliebtes Auto zum Glänzen bringen.

Und während UFC Söding sich bereit macht für den nächsten Boxkampf gegen USV Kötz-Haus Hengsberg am Freitag um 19:00 Uhr, wird TuS Groß St. Florian die nächste Fußballparty vorbereiten, wenn sie am nächsten Tag SV Grapos Lannach empfangen.

Stimme zum Spiel:

Dominik Haring, Trainer Groß St. Florian:

"Die Wichtigkeit des Spiels war in der ersten Halbzeit bei meiner Mannschaft zu spüren. Wir waren etwas angespannt, machten immer wieder leichte technische Fehler und hatten beim Abschluss mit einem Schuss an die Stange auch noch Pech. Mit dem erlösenden Tor in der zweiten Halbzeit war der Bann dann gebrochen. Wir erspielten uns Chance um Chance und konnten so einen ungefährdeten auch in der Höhe verdienten unglaublich wichtigen Dreier einfahren. Großes Lob an die gesamte Mannschaft!"

Unterliga West: UFC TEAM Strommer Söding – TuS Groß St. Florian, 1:5 (0:0)

89 Dominik Kollmann 1:5

79 Sebastian Stanzer 0:5

76 Sebastian Stanzer 0:4

73 Alexander Muster 0:3

63 Valentin Temmel 0:2

58 Sebastian Stanzer 0:1

Aufstellungen:

UFC TEAM Strommer Söding: Albert Ferk, Shirfan Hussain, Oskar Groß, Sebastian Eisl, Christian Schmölzer, Markus Leitner (K), Rinor Svishta, Mak Karabegovic, Dominik Kollmann, Alexander Zöhrer, Florian Kollmann



Ersatzspieler: David Dreier, Jonas Herler, Ismail Wais, Jakob Wölkart, Stefan Hiebl, Lukas Ofner



Trainer: Philip Kager , BEd

Groß St. Florian: Avdyl Hagjija - Raphael Flechl, Markus Eckhard, Simon Braunsar (K), Christopher Galli, Patrick Pauritsch - Valentin Missethan, Alexander Muster, Moritz Bauer - Sebastian Stanzer, Valentin Temmel



Ersatzspieler: Pascal Temmel, Florian Thomann, David Aldrian, Paul Pelzmann, Dorian Zmugg, Sebastian Harald Willburg



Trainer: Dominik Haring

by René Dretnik

Foto: RIPU Sportfotos und TUS Groß St. Florian

