USV Wundara Wies triumphiert über SV Gralla: 4:1 Sieg in packendem Freitagabendduell

Ein munteres Fußballspiel erwartete die rund 150 Zuschauer auf der Sportanlage in Gralla, als der sechstplatzierte USV Wundara Wies auf den siebtplatzierten SV Gralla traf. Das Duell begann pünktlich um 19:00 Uhr und entfachte sofort eine intensive Dynamik auf dem Platz.

Idealer Start: Der USV Wies holte sechs Punkte aus zwei Spielen

Schon nach 10 Minuten brachte Simon Klug den USV Wies mit einem präzisen Treffer in Führung, und fortan schien das Spielgeschehen fest in der Hand des Auswärtsteams zu liegen. In der 16. Minute erhöhte Tilen Pecnik das Ergebnis mit einer geschickten Aktion auf 0:2, was den Druck auf die Gastgeber weiter erhöhte.

Doch der SV Gralla zeigte Kampfgeist und verkürzte kurz vor der Halbzeitpause durch einen Treffer von Kapitän Dominik Nöst auf 1:2, was die Spannung im Stadion wieder ansteigen ließ. Die Halbzeitpause bot beiden Teams Gelegenheit, neue Strategien zu überlegen.

Mit dem Beginn der zweiten Halbzeit entfesselte Gralla einen großen Druck auf das Tor des USV Wies, doch die Verteidigung blieb standhaft. Das Spiel wurde zunehmend härter und ruppiger, was in der 73. Minute zu einem Gerangel auf dem Platz führte.

Diesen Moment nutzte der USV Wies, um die Entscheidung herbeizuführen: Ein präziser Einwurf von Michael Theisl landete bei Daniel Freigassner, der aus 30 Metern Entfernung das leere Tor zum 1:3 traf, womit die Hoffnungen der Gralla-Fans auf eine Wende zerschmettert wurden.

Daniel Freigassner sorgte für die Vorentscheidung

Als Kenan Turudija in der 87. Minute mit einem weiteren Treffer zum 1:4 nachlegte, war die Niederlage des SV Gralla besiegelt. Der USV Wundara Wies sicherte sich mit diesem überzeugenden Sieg drei wichtige Punkte und legte einen idealen Start in die Rückrunde hin.

Mit nun sechs Punkten aus zwei Spielen beweist der USV Wundara Wies seine Klasse und festigt seinen dritten Rang in der Tabelle. SV Gralla hingegen muss sich nach diesem Rückschlag neu sammeln und sich auf die kommenden Herausforderungen vorbereiten.

Der nächste Prüfstein für Gralla wird der USV Ragnitz sein, während der USV Wundara Wies auf die Zweitvertretung von USV Stein Reinisch Allerheiligen/W. trifft.

Stimmen zum Spiel:

Markus Rosenberger, Trainer Wies:

"Die ersten 30 Minuten war taktisch ein absolut super Auswärtsspiel. Die Höhe des Sieges war etwas glücklich, alles in allem war er aber verdient."

Unterliga West: SV RB Pichler Bau Gralla – USV Wundara Wies, 1:4 (1:2)

87 Kenan Turudija 1:4

74 Daniel Freigassner 1:3

43 Dominik Noest 1:2

17 Tilen Pecnik 0:2

10 Simon Klug 0:1

SV RB Pichler Bau Gralla: Adnan Adilovic - Patrick Brückler, Jan Ljubec - Matic Ficko, Lukas Walter, Gian-Carlo Feiertag, Thomas Tauss, Tobias Urdl, Florijan Jezovita - Dominik Nöst (K), Lukas Andreas Robier



Ersatzspieler: Miha Zagorsak, Niko Klaric-Guner, Christian Ladinig, Philip Schleicher, Marijan Mestrovic, Paul Pechmann



Trainer: Heinz Thonhofer

Wies: Grega Kusar - David Kasnik, Thomas Freigassner (K), Jürgen Knappitsch, Michael Theisl, Daniel Freigassner - Tadej Vidmajer, Robert Freigassner, Tilen Pecnik, Kenan Turudija - Simon Klug



Ersatzspieler: Gregor Fink, Gerald Wurzer, Christian Hirt, Matej Karnicnik, Jakob Rumpf



Trainer: Markus Rosenberger by René Dretnik Foto: USV Wies

