Ligist-Coach Hiden: "In der ersten Hälfte hat sich die Intensität durchgesetzt, in der zweiten Halbzeit die Qualität!"

Details Sonntag, 05. Mai 2024 11:01

In einem aufregenden und torreichen Fußballspiel standen sich der FC Ligist und der USV Hengsberg gegenüber. Das Spiel, das mit Spannung erwartet wurde, hielt, was es versprach und bot den Zuschauern zahlreiche Tore, Wendungen und dramatische Momente. Am Ende setzte sich der USV Hengsberg knapp mit 4:3 durch, obwohl das Spiel lange Zeit offen und umkämpft war.

Hengsberg gewinnt die Siebentore-Schlacht

Frühe Führung und aufregende Wendungen

Die erste Möglichkeit in dieser Partie fanden die Gäste vor. In Minute 10 scheiterte zuerst Michael Wallner aus kurzer Distanz alleine vor dem Ligister Torhüter Markus Fraißler, auch den Nachschuss von Stefan Sackl konnte der Keeper parieren. Zu guter Letzt setzte ein Hengsberger den dritten Nachschuss am Tor vorbei - Chance vertan. Besser machte es der FC Ligist in der 19. Minute. Ein Kopfball von Kapitän Matthias Repic senkte sich unhaltbar hinter Luka Janzekovic ins Tor und es stand 1:0.

Dieser frühe Treffer gab dem FC Ligist zusätzlichen Schwung, und es dauerte nicht lange, bis sie ihre Führung in der 31. Minute durch denselben Spieler auf 2:0 ausbauten. Repic zeigte erneut seine Klasse, indem er die Kugel geschickt zwischen die Beine des gegnerischen Torhüters schob. Doch der USV Hengsberg ließ sich nicht entmutigen und startete kurz vor der Halbzeitpause eine beeindruckende Aufholjagd. Michael Wallner erzielte in der 45. Minute den Anschlusstreffer zum 2:1, was den Gästen kurz vor der Pause neuen Mut gab.

Die zweite Halbzeit begann für den USV Hengsberg optimal. In der 49. Minute erzielte Nikolas Gruber den Ausgleichstreffer zum 2:2. Nur fünf Minuten später ging Hengsberg durch ein Tor von Stefan Sackl sogar mit 3:2 in Führung. Zan Nikolic erhöhte in der 67. Minute auf 4:2 für die Gäste, nachdem er einen schönen Pass von Sackl verwertet hatte.

Spannende Schlussphase und knapper Ausgang

Obwohl der USV Hengsberg mit einer Zwei-Tore-Führung im Rücken sicher wirkte, gab der FC Ligist nicht auf. In der 81. Minute gelang Andreas Ritz der Anschlusstreffer zum 3:4, was die Schlussphase des Spiels noch einmal besonders spannend machte. Trotz der Bemühungen des FC Ligist, den Ausgleich zu erzielen, und einer gelb-roten Karte gegen Zan Nikolic vom USV Hengsberg in der 86. Minute, reichte die Zeit nicht aus, um das Spiel zu drehen.

Das Spiel endete mit einem knappen Sieg für den USV Hengsberg, der sich trotz der späten Bemühungen des FC Ligist durchsetzen konnte. Beide Mannschaften zeigten während des gesamten Spiels hervorragende Leistungen und sorgten für ein unvergessliches Fußballerlebnis. Mit diesem Ergebnis nimmt der USV Hengsberg wichtige Punkte mit nach Hause, während der FC Ligist trotz einer starken Leistung leer ausgeht.

Stimmen zum Spiel:

Jürgen Hiden, Trainer Ligist:

"In der ersten Halbzeit hat sich die Intensität durchgesetzt, in der zweiten Hälfte die Qualität! Wir sind in der ersten Hälfte super drauf gegangen, haben das Spiel über weite Strecken dominiert. Dafür mussten in der zweiten Halbzeit Tribut zollen."

Thomas Frieß, sportlicher Leiter Hengsberg:

"Wir sind mit dem letzten Rest nach Ligist gereist. Trotzdem hatten wir noch immer große Qualität im Kader. Leider haben wir uns das Leben - wie so oft - selber schwer gemacht. Warum, das kann ich nicht sagen, wenn ich das wüsste wären wir Tabellenführer. Die Aufholjagd war der Beweis, dass die Moral in der Mannschaft stimmt. Wir blicken positiv in die Zukunft - haben den Aufstieg klarerweise noch nicht abgeschrieben."

Unterliga West: FC Ligist : Hengsberg - 3:4 (2:1)

81 Andreas Ritz 3:4

67 Zan Nikolic 2:4

54 Stefan Sackl 2:3

49 Nikolas Gruber 2:2

47 Michael Wallner 2:1

31 Matthias Repic 2:0

19 Matthias Repic 1:0

by René Dretnik

Fotos: Christian Fauland

