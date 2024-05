Ausgeglichene Matinee: "X" zwischen TuS Groß St. Florian und USV Wies

Details Sonntag, 26. Mai 2024 12:29

Im Rahmen der 24. Runde der Unterliga West zwischen TuS Groß St. Florian und USV Wundara Wies trennten sich die beiden Teams am Sonntagvormittag mit einem 1:1-Unentschieden. Das Spiel bot zahlreiche Chancen auf beiden Seiten, doch letztlich konnten beide Mannschaften nur je einmal den Ball im Netz unterbringen.

Groß St. Florian geht in Führung

Die Begegnung begann mit hohem Tempo, wobei beide Teams ihre offensiven Absichten klar machten. Wies, als Favorit ins Spiel gegangen, zeigte früh ihre Gefährlichkeit. Bereits in der ersten Minute hatte Kenan Turudija eine Chance, doch sein Schuss ging über das Tor. Groß St. Florian antwortete schnell, und Alexander Muster testete den Wieser Keeper in der dritten Minute. Der Führungstreffer für die Hausherren fiel in der 34. Minute durch Christopher Galli, der nach einer exzellenten Vorlage von Muster den Ball gekonnt im Netz platzierte. Trotz weiterer Bemühungen gelang es Wies nicht, den Ausgleich vor der Halbzeitpause zu erzielen.

Wies schlägt zurück

Der zweite Durchgang begann mit einem schnellen Ausgleich durch Thomas Koch in der 53. Minute, der einen abgeprallten Ball nach einem Distanzschuss von Tilen Pecnik verwertete. Das Spiel wogte hin und her, mit Chancen auf beiden Seiten. Alexander Muster und Sebastian Stanzer hatten Möglichkeiten, Groß St. Florian wieder in Führung zu bringen, scheiterten jedoch. Ebenso versuchte Wies durch Vorstöße und Distanzschüsse von Pecnik und Koch, das Spiel zu ihren Gunsten zu entscheiden, doch das Tor blieb ihnen verwehrt.

Die Schlussminuten des Spiels waren geprägt von intensivem Druck beider Teams, den entscheidenden Treffer zu erzielen. In der 90. Minute hatte Lovro Sincek die große Chance auf den Siegestreffer für Groß St. Florian, doch sein Abschluss verfehlte das Ziel. Das Unentschieden schien somit besiegelt, und der Schlusspfiff bestätigte das Ergebnis.

Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter Stefan Schöner erstellt.

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.