USV Hengsberg feiert zum Saisonausklang 6:2-Kantersieg

Im letzten Saisonspiel der Unterliga West zeigte der USV Hengsberg eine beeindruckende Leistung und bezwang den USV Ragnitz mit 6:2. Der Vizemeister dominierte das Match von Beginn an, setzte früh Akzente und feierte den 17. Saisonsieg. Die Ragnitzer hingegen konnten am Donnerstagabend nur phasenweise mithalten und mussten die dritte Rückrundenniederlage einstecken.

Vizemeister erreicht früh die Siegerstraße

Bereits in der 4. Minute entschied Schiedsrichter Pintscher nach einem Foul an Stefan Diensthuber auf Elfmeter für Hengsberg. Michael Wallner verwandelte souverän und brachte sein Team früh in Führung. Nur zehn Minuten später bauten die Heimischen die Führung durch ein Eigentor von Marko Kramberger auf 2:0 aus, nachdem Stefan Zöhrer den Ball gefährlich zur Mitte gebracht hatte.

Ragnitz zeigte sich zunächst geschockt, konnte aber in der 35. Minute durch Goran Proykov auf 2:1 verkürzen. Eine schöne Kombination mit Marko Ferk führte zum Torerfolg. Doch Hengsberg antwortete prompt: Nur drei Minuten später stellte Wallner den alten Abstand wieder her und erzielte nach Vorlage von Zöhrer das 3:1. Mit diesem Stand ging es in die Halbzeitpause, in der der Favorit klar dominierte und mehr Spielanteile hatte.

Hengsberg macht halbes Dutzend voll

Zu Beginn der zweiten Halbzeit zeigte Ragnitz noch einmal Kampfgeist, doch die Hausherren kontrollierten weiterhin das Spiel. In der 59. Minute verkürzte Ferk per Elfmeter auf 3:2, nachdem er zuvor von Nikolas Gruber im Strafraum zu Fall gebracht wurde. Doch Hengsberg ließ sich davon nicht beeindrucken und antwortete schnell: Dominic Pürcher köpfte in der 77. Minute nach einer Flanke von Mario Kreimer zum 4:2 ein.

Nun war der Widerstand von Ragnitz endgültig gebrochen. In der 80. Minute schraubte Stefan Sackl das Ergebnis auf 5:2. Nach einem abgewehrten Schuss von Gästegoalie Anej Milic war Sackl zur Stelle und nutzte den Nachschuss. Nur vier Minuten später machte Zan Nikolic halbe Dutzend voll, nachdem Marco Krammer den Ball uneigennützig abgelegt hatte und Nikolic sicher ins rechte Eck traf.

Das Spiel endete nach 91 Minuten mit einem verdienten 6:2-Sieg für den USV Hengsberg, der die Saison mit einer eindrucksvollen Leistung abschloss. Die Gäste hatten nur wenige Chancen und konnten gegen die offensivstarken Gastgeber wenig ausrichten. Ein gelungenes Saisonfinale für Hengsberg, das damit den zweiten Tabellenplatz untermauerte und sich für eine mögliche Relegation um den Aufstieg in die Oberliga qualifiziert hat.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Stefan Schöner (4765 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Stefan Schöner mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.