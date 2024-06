Dominante Vorstellung von SV Bad Schwanberg gegen SV Gralla

Der SV Bad Schwanberg setzte sich im letzten Saisonspiel der Unterliga West mit einem überzeugenden 5:1-Heimsieg gegen den SV Gralla durch. Die Hausherren zeigten von Beginn an eine dominierende Leistung und ließen den Gästen kaum eine Chance. Bereits zur Halbzeit führten sie komfortabel mit 3:0. Auch in der zweiten Hälfte blieb der SV Bad Schwanberg spielbestimmend und erhöhte das Ergebnis, bevor die Gäste spät einen Ehrentreffer erzielen konnten.

Blitzstart und frühe Tore - klare Pausenführung für Heim-Team

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag für die Gastgeber. Bereits in der 4. Spielminute brachte Christian Prattes-Kluge den SV Bad Schwanberg in Führung. Lukas Koch hatte sich auf dem linken Flügel durchgesetzt und Prattes-Kluge per Flanke bedient, der per Kopf zum 1:0 einnickte. Kurz darauf, in der 11. Minute, war es erneut Marcus Prattes, der nach einer Vorlage von Christian Prattes-Kluge das 2:0 erzielte.

Die Hausherren blieben am Drücker und hatten weitere Chancen, darunter ein Seitfallzieher von Adel Hachhoud in der 33. Minute und ein gefährlicher Schuss von Elias Veit, der nur knapp das Tor verfehlte. In der 45. Minute war es dann soweit: Nach einem Eckball von Hachhoud stieg Marcus Prattes am höchsten und köpfte zum 3:0-Halbzeitstand ein.

Souveräne zweite Halbzeit und späte Ehrentreffer

Auch nach der Pause machte der SV Bad Schwanberg dort weiter, wo er aufgehört hatte. Elias Veit hatte in der 47. Minute die erste Möglichkeit in der zweiten Halbzeit, verfehlte jedoch knapp das Ziel. In der 57. Minute gelang den Hausherren das 4:0. Fabian Neuhold tänzelte sich durch den Strafraum und bediente den besser positionierten Adel Hachhoud, der überlegt ins lange Eck abschloss.

Der SV Gralla bemühte sich um Schadensbegrenzung und kam vereinzelt zu Chancen. In der 74. Minute setzte der SV Bad Schwanberg jedoch noch einen drauf: Elias Veit hämmerte zunächst den Ball an die Latte und verwandelte im Nachschuss zum 5:0.

Die Gäste gaben sich jedoch nicht auf und kamen in der 86. Minute zum Ehrentreffer. Matic Ficko traf nach einem raffinierten Abschluss zum 5:1. Das Tor war letztlich nur Ergebniskosmetik, denn der SV Bad Schwanberg ließ nichts mehr anbrennen und brachte den verdienten Sieg sicher über die Zeit.

Das Spiel endete schließlich nach 93 Minuten mit einem klaren 5:1 für die Hausherren, die sich mit dieser starken Leistung eindrucksvoll von ihren Fans in die Sommerpause verabschieden.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Phillip Gedl (4175 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Phillip Gedl mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.