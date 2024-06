Fulminanter Heimsieg: Groß St. Florian demoliert lustlose Flavianer mit 7:1

Details Montag, 10. Juni 2024 12:26

In einem einseitigen Spiel zeigte TuS Groß St. Florian seine ganze Klasse und ließ dem SV Flavia Solva keine Chance. Bereits zur Halbzeit stand es 5:1, am Ende hieß es 7:1 für die Hausherren. Die Treffer von Florian Thomann, Sebastian Stanzer und Co. sorgten für einen deutlichen Sieg zum Abschluß der Saison der Unterliga West.

Blitzstart von Groß St. Florian

Das Spiel begann furios für Groß St. Florian. Bereits in der zweiten Spielminute fiel das erste Tor. Sebastian Stanzer nutzte eine Unsicherheit in der Abwehr von Flavia Solva aus und traf zum 1:0. Nur zwei Minuten später war es wieder Stanzer, der den Ball im Netz unterbrachte und damit das 2:0 erzielte.

Groß St. Florian machte weiter Druck und erhöhte in der zehnten Minute durch Valentin Temmel auf 3:0. Der schnelle Angriff über die Flügel erwies sich als zu schnell für die Defensive von Flavia Solva. Doch damit nicht genug: In der 13. Minute war es Florian Thomann, der das 4:0 markierte und damit für eine frühe Vorentscheidung sorgte.

Der Ehrentreffer für Flavia Solva fiel in der 21. Minute. Fabio Schantl erzielte das Tor zum 4:1, doch dieses Aufbäumen blieb eine Randnotiz, denn nur fünf Minuten später stellte erneut Thomann den alten Abstand wieder her. Sein Treffer zum 5:1 sorgte für den Halbzeitstand und ließ bei Flavia Solva keine Hoffnungen auf eine Aufholjagd aufkommen.

Starke zweite Halbzeit der Gastgeber

Auch in der zweiten Halbzeit ließ Groß St. Florian nicht nach. Das Spiel beruhigte sich zwar zunächst, aber die Gastgeber blieben stets gefährlich. In der 79. Minute war es Paul Pelzmann, der das halbe Dutzend vollmachte. Sein Tor zum 6:1 unterstrich die Dominanz der Heimelf an diesem Tag.

Den Schlusspunkt setzte Markus Eckhard in der 89. Minute. Sein Treffer zum 7:1 war das Sahnehäubchen auf eine beeindruckende Mannschaftsleistung. Nur eine Minute später pfiff der Schiedsrichter die Partie ab und besiegelte den deutlichen Sieg von Groß St. Florian.

Mit diesem Ergebnis festigte Groß St. Florian seine Position in der Tabelle und freut sich über das Erreichen des internen Saisonziels im Frühjahr. Die Mannschaft zeigte eine hervorragende Teamleistung und ließ dem Gegner aus Flavia Solva keine Chance. Das Team um Florian Thomann und Sebastian Stanzer präsentierte sich in Topform und wird sicherlich mit viel Selbstbewusstsein in die kommende Saison gehen.

Neues Trainerteam ab Sommer bei Flavia: Herbert Rauter und Co. Tobias Ringert

Charakterschwache Flavia-Kicker

Seit dem Aufruhr bei Flavia, bei dem sich die Mannschaft gegen Coach Udo Kleindienst ausgesprochen hatte und der Trainer gefeuert wurde, ist es sportlich bei den Römern absolut nicht gelaufen. Einige Kicker wollten ein Exempel statuieren und haben es geschafft den Verein in den letzten Wochen nachhaltig sportlich zu schädigen. Die Abgänge stehen schon seit Wochen fest, auch wenn man einen Verein verlässt, muss man bis zum Schluss alles geben. Denn sonst werden wohl auch die neuen Verein mit den Spielern keine Freude mehr haben. Der Traditionsverein selbst hat den desolaten Frühjahr abgehakt und will mit dem neuen Trainerduo Herbert Rauter und Tobias Ringert und mit neuen Spielern in der kommenden Saison wieder an alte Erfolge anschließen. Hoffentlich werden diesmal auch Akteure verpflichtet, die ihr Herz am rechten Fleck tragen und Leidenschaft an den Tag legen. Aber wer den neuen Trainer kennt, weiß, dass dies mit Sicherheit passieren wird.

Stimme zum Spiel:

Dominik Haring, Trainer Groß St. Florian:

"Wir haben die letzte Runde um einiges ernster genommen, als die Gegner und haben uns sehr gut aus der Meisterschaft verabschiedet. Wir haben unser internes Rückrundenziel (20 Punkte) mit dem Sieg erreicht."

Unterliga West: Groß St. Florian : Flavia Solva - 7:1 (5:1)

89 Markus Eckhard 7:1

79 Paul Pelzmann 6:1

26 Florian Thomann 5:1

21 Fabio Schantl 4:1

13 Florian Thomann 4:0

10 Valentin Temmel 3:0

4 Sebastian Stanzer 2:0

2 Sebastian Stanzer 1:0

by René Dretnik

Fotos: TUS Groß St. Florian und Flavia

