Hackinger-Festspiele zum Abschied: Der UFC Söding geht in St. Veit mit 5:1-Sieg unter

Details Montag, 10. Juni 2024 14:24

In einem packenden Spiel der 26. Runde der Unterliga West (STMK) triumphierte TUS St. Veit am Vogau mit einem deutlichen 5:1 gegen UFC Söding. Die Heimmannschaft zeigte von Beginn an eine starke Leistung, während die Gäste Schwierigkeiten hatten, ihre Chancen zu nutzen. Dominik Hackinger war der herausragende Akteur des Abends, indem er gleich drei Treffer erzielte und somit maßgeblich zum Erfolg seines Teams beitrug.

Frühe Dominanz von TUS St. Veit am Vogau

Das Spiel begann furios für die Hausherren von TUS St. Veit am Vogau. Bereits in der 6. Minute gelang Dominik Hackinger der Führungstreffer zum 1:0. Nur sechs Minuten später, in der 12. Minute, konnte Jan Martin Adamer nach einer präzisen Flanke per Kopfball das 2:0 markieren. Die Gäste aus Söding zeigten sich zwar bemüht, hatten jedoch Probleme, ihre Angriffe in Zählbares umzumünzen.

In der 17. Minute glänzte Hackinger erneut, als er mit einem Solo den Ball gefährlich vor das Tor brachte. Zwar verhinderte die Hintermannschaft von UFC Söding Schlimmeres, aber der TUS St. Veit blieb am Drücker. Nur wenige Minuten vor dem Halbzeitpfiff, in der 40. Minute, erhöhte Hackinger mit einem weiteren Treffer auf 3:0. Der Kommentar zum Tor verdeutlichte die Effizienz der Hausherren: "Das Motto der heutigen Partie: Söding ohne Glück vor dem Tor und St. Veit bemerkenswert abschlussstark."

Söding mit kurzzeitigem Aufbäumen – St. Veit am Vogau bleibt dominant

Nach der Pause schien UFC Söding neuen Mut gefasst zu haben. In der 51. Minute erzielte Dominik Kollmann nach einer hervorragenden Vorarbeit von Rasuli und Eisl den Anschlusstreffer zum 3:1. Doch die Freude währte nicht lange, denn nur sieben Minuten später, in der 58. Minute, stellte Markus Hüttler den alten Abstand wieder her. Eine starke Flanke fand Hüttlers Kopf, der den Ball unhaltbar ins lange Eck zum 4:1 beförderte.

Der TUS St. Veit am Vogau blieb auch in der Folge die dominierende Mannschaft. In der 60. Minute krönte Hackinger seine Leistung mit seinem dritten Tor des Abends und erhöhte auf 5:1. Dieser Treffer unterstrich einmal mehr seine Ausnahmestellung in diesem Spiel und brachte ihn einen Schritt näher an den Legendenstatus in St. Veit.

Dominik Hackinger holt sich zum dritten mal in Folge die Torjägerkrone

In den letzten Minuten des Spiels gab es zwar noch einige gute Chancen für beide Teams, doch keine weiteren Tore. Die Abwehrreihen und Torhüter beider Mannschaften konnten sich mehrfach auszeichnen, besonders der Keeper von TUS St. Veit am Vogau, der in der 43. Minute einen gefährlichen Abschluss von Eisl entschärfte. Letztlich blieb es beim verdienten 5:1 für die Hausherren, die damit ihre Saison auf einem hohen Niveau beendeten. Dominik Hackinger holt sich zum dritten mal en suite die Torjägerkrone und beendet nun seine aktive Karriere. Wie heisst nicht umsonst: "Wenn es am schönsten ist, soll man aufhören!"

Mit diesem klaren Sieg festigte TUS St. Veit am Vogau ihren vierten Tabellenplatz, während UFC Söding sich nun auf die bevorstehenden Relegationsspiele gegen St. Nikolai vorbereiten muss. Für die Gäste bleibt zu hoffen, dass sie aus dieser Niederlage wertvolle Lehren ziehen und gestärkt in die entscheidenden Spiele gehen.

Stimme zum Spiel:

Dominik Hackinger, dreifacher Torschütze St. Veit:

zum Spiel...

"Das war ein schöner Abschluss für die Mannschaft für den Verein und natürlich auch für mich - im letzten Spiel drei Tore zu schießen und wieder den Torschützenkönig zu holen, das erfüllt mich mit viel Freude und stolz."

zum Karriereende...

"Die letzten drei Jahre nach dem GAK im Amateurfussball waren sehr schön. Ich konnte zwei Meistertitel und dreimal die Trophäe des besten Torschützen holen. Jetzt wird es aber Zeit die Seiten zu wechsel. Ich kehre zurück zum GAK übernehme dort eine Jugendmannschaft und Scoutingaufgaben. Danke nochmal an die Fans, den Verein und meine Mannschaftskollegen - es war großartig!"

Unterliga West: St. Veit/Vogau : UFC Söding - 5:1 (3:0)

60 Dominik Hackinger 5:1

58 Markus Hüttler 4:1

51 Dominik Kollmann 3:1

40 Dominik Hackinger 3:0

12 Jan Martin Adamer 2:0

6 Dominik Hackinger 1:0

by René Dretnik

Foto: Christian Fauland und Gernot Konrad

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.