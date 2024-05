ASV Gartenstadt bezwingt Bozok Wien und kehrt auf Siegerstraße zurück

Details Sonntag, 05. Mai 2024 22:42

Ein aufregendes Fußballspiel fand statt, als Bozok Wien im eigenen Stadion ASV Gartenstadt empfing. Die Begegnung, die mit einer beeindruckenden Torflut endete, hielt die Fans bis zur letzten Minute in Atem. Mit einem Endstand von 3:5 setzte sich ASV Gartenstadt durch und sicherte sich wichtige Punkte in diesem packenden Match.

ASV Gartenstadt legt früh vor

Das Spiel begann mit hohem Tempo, wobei ASV Gartenstadt bereits in der 16. Minute durch Christian Muckenhuber in Führung ging. Dieser frühe Treffer setzte den Ton für den Rest des Spiels. Agron Meta erhöhte in der 27. Minute auf 0:2, was den Gästen eine komfortable Führung verschaffte. Bozok Wien, sichtlich bemüht, den Rückstand aufzuholen, konnte kurz vor der Halbzeitpause durch Mehmet Özgül mit einem Freistoß auf 1:2 verkürzen. Dieses Tor kurz vor dem Halbzeitpfiff gab Bozok Wien Hoffnung auf eine Wende im zweiten Durchgang.

Ein Torreigen in der zweiten Halbzeit

Doch ASV Gartenstadt zeigte sich unbeeindruckt von dem späten Gegentreffer in der ersten Halbzeit. Abdalla Abou El-Atta mit seinen Toren in der 56. und 64. Minute brachte die Gäste auf einen komfortablen Vorsprung von 1:4. Abderrahman Touati's Treffer in der 70. Minute zum 1:5 schien das Spiel bereits entschieden zu haben. Doch Bozok Wien gab sich nicht geschlagen. In einer beeindruckenden Schlussphase erzielte Osman Yildiz in der 83. Minute das 2:5 und Murat Bikmaz traf nur eine Minute später zum 3:5. Diese späten Tore zeigten den Kampfgeist von Bozok Wien, auch wenn die Zeit für eine vollständige Aufholjagd nicht mehr ausreichte.

Letztendlich endete das Spiel mit einem 3:5-Sieg für ASV Gartenstadt. Die Gäste demonstrierten ihre Effizienz vor dem Tor und sicherten sich durch diesen Sieg drei wichtige Punkte. Bozok Wien hingegen zeigte trotz der Niederlage eine bemerkenswerte Moral, indem sie bis zum Schlusspfiff nicht aufgaben. Dieses Spiel wird sicherlich als eines der unterhaltsamsten der Saison in Erinnerung bleiben, mit einem Schlagabtausch, der die Zuschauer bis zum Ende fesselte.

Stimme zum Spiel:

Michael Marchart (Trainer Gartenstadt): "Unser Ziel war es nach 3 torlosen Runden wieder die Offensive zu beleben und das ist uns mit 5 Toren gelungen. Die 3 Punkte waren sehr wichtig, wir waren das ganze Spiel überlegen, bis auf einige unkonzentrierte Minuten in der Schlussphase. Wir konnten schöne Chancen herausspielen und tolle Spielzüge präsentieren, welche auch zu den Toren führten. Nun heißt es weiterarbeiten, um nächste Woche die nächsten 3 Punkte zu holen."

Aufstellungen:

Bozok Wien: Ali Sevkin, Mehmet Özgül, Adem Demir, Ebubekir Yildiz, Ahmed Zaid Nor, Osman Yildiz, Ferhat Cicek (K), Göker Köymen, Elkhan Eyyubov, Murat Bikmaz, Rasit Kocak



Ersatzspieler: Yusuf Kaya, Ugur Kilic, Ramazan Salman, Harun Keles, Ercüment Cetinkaya, Alisan Kalkan



Trainer: Hüyük Yilmaz

Gartenstadt: Sanel Ramovic - Alexander Lingler, Philipp Jäger, Björn Bielec, Can Sizer - Christian Muckenhuber, Abderrahman Touati, Ivan Lovrinovic (K), Tom Rüdiger, Abdalla Abou El-Atta - Agron Meta



Ersatzspieler: Nino Vincetic, David Hirner, Alberto Susnjara



Trainer: Michael Marchart

1. Klasse B: Bozok Wien : Gartenstadt - 3:5 (1:2)

84 Murat Bikmaz 3:5

83 Osman Yildiz 2:5

70 Abderrahman Touati 1:5

64 Abdalla Abou El-Atta 1:4

56 Abdalla Abou El-Atta 1:3

46 Mehmet Özgül 1:2

27 Agron Meta 0:2

16 Christian Muckenhuber 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.