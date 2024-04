Sportunion Schönbrunn kämpft sich gegen FAC Wien Amateure zum Punkt

Details Montag, 08. April 2024 07:40

"Wir wussten vor dem Spiel natürlich um die Wichtigkeit der Partie, auch weil wir nach drei Auswärtsniederlagen in Folge endlich wieder zuhause spielen durften." Sportunion Schönbrunn trennte sich am Samstag von den FAC Wien Amateuren mit 2:2, hatte dabei aber gehörig Glück nicht bereits vor der Pause in ein Debakel zu laufen. Nach dem Seitenwechsel kam man aber noch zu einem Punkt.

Spiel in eine Richtung

"Wir sind vor der Pause ganz schwach aufgetreten", zeigte sich Peter Kostolansky vom Auftritt seiner Mannschaft in Halbzeit eins enttäuscht. Sowohl körperlich als auch fußballerisch waren es die Gäste, die dem Spiel den Stempel aufdrückten und nach 17 Minuten schon in Führung hätten gehen können, jedoch einen Elfmeter vergaben. Wenig später war es aber soweit. Nach einem Fehler im Spielaufbau von Schönbrunn, war es Leart Haliti, der die Führung für den FAC herstellte (25.). Nach etwas mehr als einer halben Stunde dann erneut ein Aufreger, die Gäste treffen per Volley-Traumtor, wegen angeblichen Abseits zählt der Treffer allerdings nicht (33.). 180 Sekunden später stand es dann trotzdem 0:2. Erneut ein Fehler im Spielaufbau - der FAC eiskalt und Aris Stogiannidis schob trocken ein (36.).

Linienrichter gibt umstrittenen Treffer

"Es hätte deutlich höher für den FAC stehen können. Für mich ohnehin unerklärlich warum diese gute Mannschaft so weit unten in der Tabelle steht", war Kostolansky von den Floridsdorfern beeindruckt. Doch seine Mannschaft kam durch einen umstrittenen Treffer vor der Pause noch einmal zurück. Nach einem Eckball beförderte Clemens Werner den Ball Richtung Tor, der Ball soll aber noch so geklärt worden sein, dass er nicht mit vollem Umfang im Tor war. Der Linienrichter gab den Treffer trotzdem (45.+1). "Da waren gefühlt 120 Leute vor dem Tor, aus unserer Sicht absolut nicht zu beurteilen aber natürlich enorm wichtig vor der Pause", wusste der Schönbrunn-Trainer um den enorm wichtigen Zeitpunkt des Tores.

Halbzeit zwei bringt anderes Bild

Nach dem Seitenwechsel zeigten sich die Hausherren von einer anderen, deutlich verbesserten Seite. Der Ausgleich fiel dann aus einem Elfmeter. Walther Urban war es, der in der 70. Minute den Ball vom im Gehäuse des FAC unterbrachte. Die Schlussphase bestritt FAC Wien Amateure nur noch zu zehnt, nachdem Darko Mankulovic mit glatt Rot des Feldes verwiesen worden war (84.). Für Nenad Nikolic von Sportunion Schönbrunn war die Partie in der 86. Minute nach einer Tätlichkeit ebenfalls vorzeitig beendet. Schlussendlich ging das Remis in Ordnung.

Am kommenden Sonntag trifft Sportunion Schönbrunn auf SC Maccabi Wien, FAC Wien Amateure spielt tags zuvor gegen First Vienna FC 1894 Amat.

Sportunion Schönbrunn: Moritz Ehlmaier, Johannes Pilia, Alexander Jakob, Jonas Zethofer, Adrian Wehr, Clemens Werner, Tobias Zethofer, Semir Kovacevic, John Paul Legado, Niko Thurnwald (K), Nenad Nikolic



Ersatzspieler: Sinare Maiyanka, Milos Stepanovic, Armando Trautenberg, Edin Butkovic, Mohamed Hassanein, Walther Urban



Trainer: Peter Kostolansky

FAC Wien: Tobias Bencsics, Josef Taieb, Kazim Olpak, Matthias Widy, Leart Haliti, Aris Stogiannidis, Senol Hasanoski, Ernad Kupinic, Rasid Ikanovic, Rudolf Wendl, Darko Mankulovic (K)



Ersatzspieler: Siddhanta Khadka, Yasin Khawasik, Hayden Montgomery Nelson Henry, Jawad Nabavi, Mario Mandl, Dusan Devic



Trainer: Peter Weingartmann

2. Landesliga: Sportunion Schönbrunn – FAC Wien Amateure, 2:2 (1:2)

70 Walther Urban 2:2

46 Clemens Werner 1:2

33 Aris Stogiannidis 0:2

31 Leart Haliti 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.