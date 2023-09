Red Star Penzing sorgt für Schwechats vierte Pleite in Folge

Details Sonntag, 10. September 2023 17:59

Im Schwechat Stadion trafen der SC Red Star Penzing und der SV Schwechat am Freitagabend aufeinander. Die Partie wurde vom Schiedsrichter Korek Krzysztof pünktltich um 18:30 angepfiffen. Für die Gastgeber war es ein bisher unglücklicher Saisonstart, mit null Punkten aus drei Spielen bildet man mit ASV 13 das Schlusslicht der Wiener Stadtliga. Red Star konnte währenddessen schon die ersten Punkte sammeln und wollte das fortsetzen. Es war alles angerichtet für ein spannendes viertes Spiel.

Red Star belohnte sich nach überwundener Druckphase

Schwechat hatte am Anfang leichte Vorteile gegenüber den Gästen. Mehr Ballbesitz und vereinzelte Halbchancen waren aber die maue Ausbeute nach 30. Minuten. Man befand sich Großteils in der Hälfte des Gegners, die Offensivakteure fanden aber keinen Weg etwas Zählbares aus der Druckphase mitzunehmen. Red Star blieb kompakt und Schwechat lief sich fest. So kam es wie es kommen musste, der Stürmer der Penzinger drehte sich nach einem Pass durch zwei Schwechat Spieler und schickt Deniz Obradovic mit einem Lochpass. Die Schwechat-Defensive hatte Probleme im Stellungsspiel, auch der Versuch einer Grätsche scheiterte und legte den Stürmer nur den Ball zurecht. Damit stellte Red Star nach 32 Minuten auf 0:1. Das war aber noch nicht alles, vier Minuten vor der Pause wurde es nochmal gefährlich. Eine Einzelaktion des Außenverteidigers Colin Eteleng ließ das Defensiv-Verhalten der Heimmannschaft sehr schwach aussehen. Eine perfekte Flanke und das nächste Tor für Obradovic, der ohne Bedrängnis im Fünfer den Ball locker über die Linie drückte. Mit dem 0:2 ging es auch in die Halbzeitpause.

Kompakte Penzinger nehmen drei Punkte mit

Der zweite Durchgang ähnelte vereinzelt noch dem ersten. Schwechat lief sich wieder fest und fand kein Durchkommen. Red Star lauerte nun und nutzte schnelle Umschaltmomente. In der 60. Minute schnürte Obradovic seinen Dreierpack und entschied das Spiel. Ein Stangenpass von rechts und ein guter Laufweg sorgten für den Endstand von 0:3. Auf Schwechater-Seite kam es noch zu einer erwähnenswerten Situation, ein Ausschluss. In der 68. Minute stellte sich Niklas Roth ungeschickt im Zweikampf an und hatte noch dazu die Hand im Gesicht seines Gegners, klare Rote Karte für den Unparteiischen. Red Star ist jetzt in der Stadtliga angekommen und befindet sich in der oberen Tabellenhälfte mit sieben Punkten.

Stimme zum Spiel

Mag. Lukas Hintersteiner (Trainer Red Star Penzing)

"Ich bin stolz, wie diszipliniert und gut meine Mannschaft unseren Spielplan umgesetzt hat. Unsere Leistung über 90 Minuten war der Schlüssel zum Erfolg. Wir konnten durch unsere Defesiv-Leistung in der Offensive vereinzelt Nadelstiche setzen. Wir sind nun in der Liga angekommen und müssen uns als Aufsteiger vor niemanden verstecken."

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.