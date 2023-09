Sportunion Mauer setzt Siegesserie gegen Mannswörth fort

Details Montag, 11. September 2023 23:02

Am 9. September war es endlich so weit und Sportunion Mauer traf auf den SC Mannwörth. Bis jetzt waren das die einzigen Mannschaften, die alle ihre Spiele in der Wiener Stadtliga für sich entscheiden. Trotz der Punktegleichheit war die Heimmannschaft in einer leichten Favoritenrolle, Grund dafür waren auch die Ergebnisse der vergangenen Spielzeit. Knapp 140 Zuschauer waren live vor Ort als Schiedsrichter Wolfgang Pilar die Partie um 14 Uhr anpfiff.

Vorentscheidung in der ersten Halbzeit

Zu Beginn waren alle 22 Spieler am Feld top motiviert. Mannswörth setzte in den Anfangsminuten auf hohes Pressing. Man wollte den Gegner früh zu Ballverlusten zwingen und hoffte auf schnelle und gefährliche Umschaltmomente. Doch der Plan ging nicht ganz auf, die technisch sehr starke Elf von Trainer Christoph Knirsch konnte den Ball oftmals halten. Stattdessen spielte sich das Spiel hauptsächlich in der Hälfte von Mannswörth ab. Mauer konnte dann ihre Dominanz auch in etwas Zählbares umwandeln. In der 18. und 22. Spielminute gabs den Doppelschlag der Hausherren. Ein Ball in die Mitte auf Frank, der sich aufdrehen kann und ins kurze Eck abschließt. Damit brachte er seine Mannschaft mit 1:0 in Führung. Gleich vier Minuten später ein Freistoß aus weiter Entfernung wurde scharf in die Mitte getreten. Alle Spieler springen am Ball vorbei, keine Chance für den Tormann. In weiterer Folge liefen die Gäste sich fast und konnten nicht gefährlich werden. Eine Minute vor der Pause fiel dann die Vorentscheidung. Nikola Ivic stelle mit seinem zweiten Freistoß-Tor auf 3:0, das war auch der Pausenstand.

Mauer auch in Durchgang zwei mit großer Spiellaune

Nach dem Seitenwechsel änderte sich wenig im Vergleich zur ersten Halbzeit. Mauer klar dominant mit mehr Spielanteilen. Trotz der Führung wollte sich die Heimmannschaft weiter präsentieren. Andre Necina stellt gleich vier Minuten nach Wiederanpfiff auf 4:0. Den Schlusspunkt der Partie setzte Thomas Komornyik mit dem dritten Freistoß. Scharf und hoch ins Tormann-Eck nutzte er den Stellungsfehler des Mannswörther-Schlussmannes aus. Damit steht Mauer nach vier Spieltagen an der Tabellenspitze mit dem Punktemaximum. Ganze 17 Treffer stehen null Gegentoren gegenüber, ein gelungener Saisonstart.

Stimme zum Spiel

Christoph Knirsch (Trainer Sportunion Mauer)

"Mit dem Ergebnis und dem Spiel bin ich zufrieden, dennoch haben wir noch 26 Runden vor uns in der laufenden Saison. Es ist noch ein weiter Weg, in jeder Partie benötigen wir 100 Prozent. Die Stadtliga ist dieses Jahr wirklich gut, es kann immer alles passieren."

