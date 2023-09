Nach Horror-Zusammenprall und Intensivstation: So steht es um ASV13-Verteidiger Michael Lassbacher

Details Montag, 25. September 2023 13:12

Am Samstagabend konnte man beim Match des ASV 13 Hietzing gegen 1980 Wien in der Wiener Stadtliga für einige Minute eine Stecknadel fallen hören (zum Bericht). Nach nicht einmal einer Minute krachten Verteidiger Michael Lassbacher so stark mit seinem eigenen Goalie zusammen, dass ersterer bewusstlos am Boden liegen blieb. Das Knie des Torwartes traf den Abwehrspieler am Kopf. Die Folge: Unterbrechung, Hubschraubereinsatz und sofortiger Transport in die Intensivstation. In der Zwischenzeit gibt es zum Glück Entwarnung.

Symbolbild von Hubschraubereinsatz auf einem Fußballplatz

Lassbacher wurde schon am Sonntag, nachdem die ersten Untersuchungen gemacht wurden, auf die Normalstation verlegt werden. "Wie geplant, wurde Michael am Sonntag auf die Normalstation verlegt. Am heutigen Montag folgen weitere Untersuchungen, aber bisher stimmt die Richtung", so Gerhard Frey, sportlicher Leiter der Hietzinger.

Wir wünschen dem Spieler gute Genesung!

Mehr lesen

Spieler auf Intensivstation: ASV 13 gegen 1980 Wien nach Horror-Zusammenprall abgebrochen

Spielabbruch nach Horrorverletzung in Gurten

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.