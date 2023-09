Spielabbruch nach Horrorverletzung in Gurten

Details Sonntag, 24. September 2023 10:44

In der sechsten Runde der Bezirksliga West kam es zum Aufeinandertreffen der Union Raiffeisen Gurten 1b und des SV Luksch Riedaus. Der Fußball geriet allerdings nach einer Horrorverletzung von Gurtens Maximilian Zechmeister-Reischauer in den Hintergrund. Nach einer dreißigminütigen Unterbrechung wurde das Spiel nach beiderseitigem Einvernhemen beim Stand von 1:1 abgebrochen.

Ausgeglichen Partie

Bereits in der zweiten Minute kann die Heimmannschaft durch David Damberger in Führung gehen. Nach einem Zuspiel von seinem Mitspieler lässt er noch zwei Gegenspieler stehen und erzielt die frühe Führung für sein Team. Bis zur etwa zwanzigsten Minute kontrollierte Gurten die Partie, danach überließt man den Gästen zunehmend die Kontrolle. Die Gäste aus Riedau konnten sich einige gute Möglichkeiten herausspielen und kurz vor der Halbzeit durch Niklas Aigner auch den Ausgleich erzielen. Seit Schuss von der linken Seite wurde noch unhaltbar ins lange Eck abgefälscht.

Fußball wird zur Nebensache

In der zweiten Halbzeit sollte alles was davor war in Vergessenheit geraten. In der 67. Minute kommt Zechmeister-Reischauer nach einem eher unscheinbaren Zweikampf zu Fall und fällt auf seine eigene Hand. Bei dem Sturz hatte er sich den Ellenbogen ausgekugelt, woraufhin der Notarzt verständigt wurde. Dieser traf allerdings erst nach etwa 20 Minuten ein. Aufgrund seiner schweren Verletzung konnte der Spieler das Feld nicht verlassen, weswegen die Partie schon für insgesamt 30 Minuten unterbrochen war. Nach einer gemeinsamen Absprache mit dem Schiedsrichter einigten sich beide Teams darauf, das Spiel abzubrechen. Nun liegt die Entscheidung beim Verband, wie es weitergehen soll.

Stimme zum Spiel:

Gabriel Schustereder, Trainer Union Gurten 1b:

"Der Spielabbruch war eine gemeinsame Entscheidung beider Mannschaften. Der verletze Spieler konnte den Platz nicht verlassen, weshalb das Spiel auch so lange unterbrochen war. Deshalb haben wir uns darauf geeinigt, das Spiel abzubrechen."

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.