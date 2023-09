FC 1980 Wien feiert 2. Auswärtssieg in Folge!

Details Montag, 04. September 2023 07:20

Am Freitag empfing SV Donau vor eigenem Publikum den FC 1980 Wien. Das Ziel der Heimischen war klar: drei Punkte sollen die Fans zum Jubeln bringen. Doch es kam am Schluss anders. "Der Sieg für 1980 Wien geht absolut in Ordnung weil sie besser waren. Sie haben eine richtig gute Mannschaft", konnte Donau-Trainer Nermin Jusic nur neidlos anerkennen. Die Gäste siegten am Schluss verdient mit 3:1.

Keine Tore in der ersten halben Stunde

In der ersten halben Stunde warteten die Zuschauer vergeblich auf einen Treffer und mussten sich vorerst noch in Geduld üben. 1980 stand kompakt und machte es den Hausherren richtig schwer ins Spiel zu finden. Außerdem war der Platz in keinem guten Zustand, da der Kunstrasenplatz renoviert wird. In Minute 35 setzte sich Vinicius Leite Teles durch und konnte sich als Torschütze zum 0:1 feiern lassen. Die Donau-Abwehr stellte sich in dieser Situation aber schlecht an. Danach beendete der Unparteiische die erste Halbzeit und gönnt den Spielern 15 Minuten Pause.

Turbulente Schlussphase

Nico Ruziczka zeigte nach 55 Minuten keine Nerven und stellte auf 0:2, erneut unter Mithilfe der Heimverteidigung. In weiterer Folge setzte sich Victor Sanchez de Medina Hernandez in Minute 87 im direkten Duell durch, behielt die Nerven und stellte auf 0:3. Nach dem Gegentreffer konnte der SV Donau in Minute 89 nur noch Ergebniskosmetik betreiben. In der zweiten Halbzeit zeigte der Unparteiische in Summe vier Mal Gelb (Ivan Molina 97.; Artur Mkrtichyan 91.; Tolga Yilmaz 83.; Vinicius Leite Teles 62.) Danach beendet der Schiedsrichter das Spiel und FC 1980 Wien darf mit drei Punkten im Gepäck die Heimreise antreten.





Nermin Jusic (Trainer SV Donau):

"Der Sieg für 1980 Wien geht absolut in Ordnung weil sie besser waren. Sie haben eine richtig gute Mannschaft und werden, wenn sie ihr Spiel weiter so aufziehen können, ganz weit oben in der Tabelle zu finden sein. Wir müssen uns mit unserer jungen Truppe noch steigern um ebenfalls auf so einem Niveau zu agieren."

