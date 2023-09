Trotz Aufholjagd des Simmeringer SC: Heimniederlage gegen SV Donau [Video]

Details Mittwoch, 06. September 2023 22:00

In der 4. Runde der Wiener Stadtliga duellierten sich der 1. Simmeringer SC und der SV Donau. Das Spiel endete mit einem 4:2-Auswärtssieg der Donauer, die zwischenzeitlich ein 2:0 aus der Hand gaben und schon nach 15 Sekunden das erste Tor erzielten. Letztlich gingen die Punkte auf das Konto der Gäste, die in der zweite Halbzeit den Sack zumachen konnten.

1. Simmeringer SC noch in der Kabine

Das Spiel beginnt mit einem Blitzstart der Gäste. Vom Ankick weg spielt Donau einen Angriff, ein Zweikampf wird gewonnen, Pass in die Tiefe und schon steht es 1:0. Mit der Führung im Rücken wollen die Gäste schnell das 2:0 erzielen. In der 5. Minute ist es auch schon passiert. Eckball und schon steht es nach einem Kopfball 2:0. Wer hätte sich das gedacht? Simmering scheint noch in der Kabine zu sein. Trotz der deutlichen Führung gelingt es den Gästen in der Folge nicht, den Sack zuzumachen und das Spiel schon in Halbzeit eins zu entscheiden - trotz der einen oder anderen guten Gelegenheit. So kommt es, wie es kommen musste. Nach 32 Minuten können die Gastgeber plötzlich verkürzen. Ball in die Spitze, der Goalie verschätzt sich und der Ball kullert ins Tor. In der 43. Minute fällt auch noch das 2:2 - Philipp Hauser versenkt einen Freistoß aus 20 Metern an der Mauer vorbei im Kasten - toller Treffer. In der ersten Halbzeit griff der Schiedsrichter insgesamt drei Mal zur gelben Karte (Vedad Cosic 42.; Hussein Bazzi 34.; Zinedin Hamzic 28.) Danach beendet der Unparteiische die erste Spielhälfte und gönnt den Spielern eine fünfzehnminütige Verschnaufpause.

Donau geht wieder in Führung

Die zweite Halbzeit beginnt mit stärkeren Gastgebern, die jetzt das Momentum auf ihrer Seite haben. Doch es kommt anders. In der 65. Minute geht Joris Boguo Pech in einen Ball zwischen Verteidiger und Goalie und kann das Leder zum 3:2 ins Tor spitzeln. Damit führen wieder die Gäste. Nur drei Minuten später ist das Spiel entschieden. Eddi Jusic trifft in der 69. Minute nach einem schönen Doppelpass zum 4:2. Das ist gleichzeitig der Endstand. Danach beendet der Schiedsrichter das Spiel und SV Donau darf mit drei Punkten im Gepäck die Heimreise antreten.

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.