Austria XIII feiert zweiten Sieg in Folge

Details Montag, 11. September 2023 08:24

In der Wiener Stadtliga empfing Austria XIII Auhof Center Samstagnachmittag in der 4. Runde den FC Stadlau. Dabei feierten die Jungs von Trainer Michael Keller den zweiten Sieg in Folge, konnte damit den zunächst misslungenen Start in die Saison weiter vergessen machen. Für Stadlau war es, nach einem klaren 5:1-Sieg gegen Schwechat letzte Woche, ein Rückschlag.

Keine Tore in Halbzeit 1

Vor der Pause war es eine über weite Strecken ausgeglichene Begegnung, in der beide Teams das Spiel machen wollten. Chancen gab es auf beiden Seiten, doch verwerten konnte sie dann niemand. So blieb es bis zur Pause beim 0:0.

Bordian und Schumi sichern Heimsieg

In der 74. Minute findet der gegnerische Tormann in Vitalie Bordian seinen Meister, der gekonnt auf 1:0 stellt. Tobias Schumi befördert in der 80. Minute den Ball über die Linie und stellt auf 2:0. In der zweiten Halbzeit griff der Unparteiische insgesamt drei Mal zum gelben Karton (Viacheslav Tsymbal 89.; Armin Horschinegg 53.; Florian Gaugusch 47.)

Nach dem Schlusspfiff des Schiedsrichters geht Austria XIII Auhof Center als Sieger vom grünen Rasen, besiegt FC Stadlau mit 2:0. Kommende Runde muss sich das siegreiche Team gegen SC Red Star Penzing beweisen, FC Stadlau trifft auf Gerasdorf Stammersdorf und hofft auf einen Sieg.





