SV Schwechat knöpft SV Donau Punkt ab und schreibt erstmals an

Details Samstag, 16. September 2023 21:27

Am Freitag, dem 15. September empfing SV Donau den SV Schwechat zu Hause. Donau konnte nach vier Runden schon neun Zähler sammeln und vorerst auf Platz zwei in der Tabelle klettern. Ein wichtiges Spiel für die Heimmannschaft, um nicht den Anschluss an Sportunion Mauer zu verlieren, man befand sich auch klar in der Favoritenrolle. Schwechat stand bis zum Spiel auf dem vorletzten Platz mit null Punkten aus den ersten vier Spielen. Für beide Mannschaften wichtige 90 Minuten, die von Schiedsrichter Hubert Nowotarski geleitet wurden.

Schwechat hat leicht die Nase vorne

Unerwarteterweise konnte die Heimmannschaft nicht der Favoritenrollen gerecht werden. Man bekam ein ausgeglichenes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Donau konnte eine Top-Chance nicht nutzten und geriet im Gegenzug gleich in Rückstand. Schwechat nutzt ihre Möglichkeit in der 15. Spielminute. Unklarheit bei Donau, man erwartete eigentlich einen Pfiff vom Schiedsrichter und schaltete schon ab. Cerba schaltete schnell und wurde per Laufpass in die Tiefe geschickt und brachte seine Mannschaft mit 0:1 in Führung. In weiterer Folge konnte niemand etwas am Spielstand durch seine Tor-Chancen ändern. Einige Konter konnten die Gäste verzeichnen, aber nicht erfolgreich zu Ende spielen. Mit 0:1 ging es in die Pause.

Spannung bis in die Nachspielzeit

Trainer Nermin Jusic war nicht zufrieden und bereitete seine Mannschaft während der Pause auf den zweiten Durchgang vor. Mit Erfolg, Donau nun besser im Spieler. Man drückte und war dominant. In der 63. Spielminute belohnten sich auch die Heimmannschaft mit dem Ausgleich durch Joris Boguo. Jetzt wollte man die vollen drei Punkten aus der Partie mitnehmen. Doch fünf Minuten vor dem Schlusspfiff brachte der eingewechselte Djordjevic Schwechat erneut in Führung. Ab diesem Punkt war Donau alles nach vorne, um zumindest einen Punkt mitzunehmen. In der 94. Spielminute, zwei Handspiele im Sechzehner, der Schiedsrichter zeigte sofort auf den Punkt. Eddi Jusic sorgte per Elfmeter für den Ausgleich und den 2:2 Endstand.

Stimme zum Spiel:

Nermin Jusic (Trainer Donau): "Leider tun wir uns auf unserem Platz schwer, viele Gegner stehen tief. Für eine junge Mannschaft keine leichte Aufgabe. Ein früher Rückstand spielt uns dann auch nicht in die Karten. Ich bin besseres von meiner Truppe gewohnt und wir werden auch in den kommenden Wochen weiter daran arbeiten. Wir möchten oben mitspielen und uns gut präsentieren.“

Mehr zum Spiel SV Donau - SV Schwechat

