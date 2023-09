Fußball-Krimi bis zum Schluss – SC Red Star Penzing gegen Austria XIII Auhof Center

Details Samstag, 16. September 2023 21:27

Am Freitagabend startete die fünfte Runde der Wiener Stadtliga. Red Star Penzing empfing am Heimmischen Platz Austria XIII. Beide Mannschaften konnten in den ersten vier Runden jeweils zwei Siege einfahren. Um 18 Uhr war es so weit und Schiedsrichter Miralem Golac pfiff die Partie an.

Roman Sturzeis trifft nach 33 Minuten

Die Heimmannschaft hatte anfangs Schwierigkeiten, ins Spiel zu finden. Sie fanden nicht in die gewohnten Abläufe und standen tief in der eigenen Hälfte. Austria 13 war in der ersten halben Stunde dominanter. Man hatte mehr Anteil am Spiel und versuchte auf die Führung zu drücken. Groß-Chancen blieben auf beiden Seiten aber nur Mangelware. Die Gäste hatten zwar mehr Ballbesitz, fanden aber gegen kompaktstehende Penzinger keinen Weg durch. In weiterer Folge schlug man viele hohe Bälle hinter die letzte Kette, Torerfolg gab es trotzdem keinen. So bekam in der 33. Spielminute ein Gegentor. Penzing nutzte effektiv die erste wirkliche Chance, Philipp Königstein setzt Stürmer Roman Sturzeis mit einem Laufpass in Szene. Der Offensivmann zögerte nicht lange, visierte das lange Eck aus spitzem Winkel an. Mit etwas Hilfe der innen Stange ließ er seine Mannschaft jubeln. Weitere Gegenwehr der Gäste blieb aus, 1:0 zur Halbzeit.

Hitzige Schlussphase

Wieder waren es die Gäste, die Ton angaben. Trotzdem tat man sich schwer, wirklich vor das Tor der Penzinger zu kommen. Und wenn man mal im letzten Drittel war, musste man noch Tormann Christoph Jakl überwinden, der ein Top-Spiel ablieferte. Mit einer Fußparade aus kürzester Distanz hielt er die Führung fest. Red Stars gutes Defensiv-Verhalten wurde auch belohnt, in Form von mehreren Kontern. Dreimal hatte man die Möglichkeit die Führung auszubauen, doch die Chancenauswertung war nicht wie gewohnt. Eine hitzige Schlussphase mit vielen gelben Karten auf der Gästeseite gab es auch noch. Eine Minute vor Ende der regulären Spielzeit machte Red Star die Vorentscheidung. Der eingewechselte Adam Lukowski legt den Ball auf Deniz Obradovic. Der behielt im eins gegen eins die Nerven und legte den Ball rechts am Tormann vorbei, 2:0 für die Heimmannschaft. Aber hier gab es noch lange keine sicher geglaubten drei Punkte. Der Schlussmann der Heimmannschaft parierte einen Freistoß der Gäste, bei der nachfolgende Ecke war er aber chancenlos. David Hagmann köpfte von der ersten Stange ins lange Eck. Eine Chance sollte Austria 13 noch bekommen, ein schlecht geklärter Ball im Sechzehner, viel Unklarheit, Red Star klärt im letzten Moment und nimmt drei Punkte mit.

Stimme zum Spiel:

Lukas Hintersteiner (Trainer Penzing): „Spielerisch war das heute nicht unsere beste Partie. Aber die Jungs haben 90 Minuten lang gefightet und vor allem gegen den Ball eine Top-Leistung abgeliefert. Dieses Spiel zeigt, wie hevorragend der Teamgeist in unserer Mannschaft ist - niemand ist sich einen Meter zu Schade, jeder kämpft und arbeitet für seine Mitspieler. Ich bin stolz auf die Jungs, jetzt freuen wir uns auf die nächste Aufgabe gegen Gerasdorf!“

