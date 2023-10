Dreifacher Frank: Sportunion Mauer deklassiert Hellas Kagran

Details Samstag, 21. Oktober 2023 23:33

Sportunion Mauer stellte die eigenen Aufstiegsambitionen eindrucksvoll unter Beweis und zog FC Hellas Kagran mit einem 6:0-Erfolg das Fell über die Ohren. Sportunion Mauer hatte vorab die besseren Karten. Ausgespielt hatte der Gastgeber alle davon und die Partie erfolgreich beendet.

Schnelle Treffer

Alexander Frank traf früh und machte mit seinem Doppelpack den Traumstart des Tabellenführers perfekt (3./5.). Der Treffer von Marco Elbl ließ nach 29 Minuten die 180 Zuschauer neuerlich jubeln und vergrößerte den Vorsprung von Sportunion Mauer. Mit dem 4:0 von Frank für Sportunion Mauer war das Spiel eigentlich schon entschieden (39.). Sportunion Mauer gab in Durchgang eins klar den Ton an. Folgerichtig stand zur Pause eine klare Führung auf dem Zettel.

Hellas chancenlos

Victor Quesada Hentschel schraubte das Ergebnis in der 49. Minute mit dem 5:0 für Sportunion Mauer in die Höhe. Luca Ruiss stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff den Stand von 6:0 für Sportunion Mauer her (87.). Mit dem Schlusspfiff durch den Referee fuhr Sportunion Mauer einen Kantersieg ein, der sich schon vor der Halbzeitpause abgezeichnet hatte.

Sportunion Mauer mischt nach dem Zu-null-Sieg weiter vorne mit. Bei Sportunion Mauer greift die alte Fußballweisheit, wonach der Angriff Spiele gewinnt, die Abwehr aber Meisterschaften. Mit gerade einmal drei Gegentoren stellt Sportunion Mauer die beste Defensive der Wiener Stadtliga. Die bisherige Spielzeit von Sportunion Mauer ist weiter von Erfolg gekrönt. Sportunion Mauer verbuchte insgesamt acht Siege und ein Remis und musste erst eine Niederlage hinnehmen. Die letzten Resultate von Sportunion Mauer konnten sich sehen lassen – zehn Punkte aus fünf Partien.

Hellas Kagran muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Trotz der Schlappe behalten die Gäste den zehnten Tabellenplatz bei. Die Defensive von Hellas K. muss bis dato zu viele Gegentreffer verschmerzen – bereits 27-mal war dies der Fall. In dieser Saison sammelte FC Hellas Kagran bisher vier Siege und kassierte sechs Niederlagen.

Nächster Prüfstein für Sportunion Mauer ist FC 1980 Wien (Samstag, 14:30 Uhr). Hellas Kagran misst sich am selben Tag mit SV Dinamo Helfort 15 (14:00 Uhr).

Aufstellungen:

Sportunion Mauer: Vladyslav Chanheliia, Patrick Ibrahim Touray, Predrag Ilic, Marco Elbl, Nikola Ivic, Alexander Frank, Felix Langbrucker, Thomas Komornyik, Tobias Kerschl, Stefan Brunner, Thomas Kindig (K)



Ersatzspieler: Kimi Lokkevik, Julian Opetnik, Lucas De Giacomo, Luca Ruiss, Balazs Szebenyi, Victor Quesada Hentschel



Trainer: Christoph Knirsch

Hellas Kagran: Simon Bodrazic - Serkan Firat, Simon Löhlein, Kevin Österreicher, Dino Halilovic, Ben Schoisswohl - Ronald Birnbauch, Lukas Höbinger, Yannic Mattes, Martin Haberleitner - Jasmin Delic (K)



Ersatzspieler: Simon Reisek, Oliver Bauregger, Anil Celik, Sebastian Gündl, Anes Dezic



Trainer: Kristian Fitzbauer

Wiener Stadtliga: Sportunion Mauer – FC Hellas Kagran, 6:0 (4:0)

87 Luca Ruiss 6:0

49 Victor Quesada Hentschel 5:0

39 Alexander Frank 4:0

29 Marco Elbl 3:0

5 Alexander Frank 2:0

3 Alexander Frank 1:0

Foto: Michael Hasieber

