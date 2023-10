4:0 Kantersieg - SV Donau zerlegt Mannswörth daheim

Details Samstag, 28. Oktober 2023 23:42

Am Samstag Abend um 18:30 war der SC Mannswörth beim SV Donau zu Gast. Das Spitzenspiel wurde von Freitag, aufgrund von starkem Regan auf Samstag verschoben. Der zuletzt eher heimschwache SV Donau spielte auf und schießte den SC Mannswörth mit 4:0 zurück in die Heimat.

Nach einem dominantem Start des SC Mannswörthes, jedoch ohne Torerfolg, brachte eine Kopfball von Hussein Bazzi die Gastgeber in Front. Dieser Treffer war der Eisbrecher und so brachte Semin Delic den SV Donau mit 2:0 in Führung. In der 81. Spielminute schnürrte Marko Nikolic den Sack zu und erzielte mit einem satten Weitschuss das 3:0. Kurz darauf setzte Andrej Vukovic den Schlusspunkt und erzielte den 4:0 Endstand.

Bis zum 1:0 deutlich besser

Ein klares Chancenplus verzeichnet der SC Mannswörth bis zur 30. Spielminute. "Wir hatten viele Chancen und haben die ersten 30 Minuten klar dominiert" erklärte Co-Trainer Thomas Gonda. "Wir haben durch eine Unaufmerksamkeit das erste Tor kassiert und dann haben wir die Kontrolle über das Spiel nicht mehr wiedergefunden!", fügte er hinzu. Der SV Donau spielte nach dem 1:0 einen spektakulären Kombinationsfußball und konnte sich mit drei weiteren Toren belohnen. "Wir werden uns auf kommende Woche gegen Slovan zusammenreißen müssen und unsere Chancen besser verwerten, so können wir auch starke Mannschaften bezwingen!", erklärte Gonda zuversichtlich.

SV Donau weiterhin defensiv solide

Wie auch letzte Spielwoche gegen WAF Brigittenau bleibt der Kasten von Anthony Alozie sauber. Durch die defensive Stabilität und Gefährlichkeit vor dem Tor konnten der SV Donau weitere wichtige drei Punkte gegen einen direkten Konkurrenten einfahren. Bereits in Brigittenau verhinderte eine sichere und kompakte Defensive klare Torchancen als auch Gegentreffer. Mit 26 Treffern nach elf Spielrunden zählt der SV Donau zu den torgefährlichsten Mannschaften der Liga und wissen ihre Chancen zu nutzen. Die junge und eingespielte Mannschaft des SV Donaus ist vor dem Tor brandgefährlich, aber vor allem konsequent und nutzen ihre Chancen.

Kommende Spielwoche reist der SV Donau mit breiter Brust in den Tabellenkeller nach Wienerberg, um dort weitere drei Punkte zu fixieren. Für die Mannswörther wartet gegen Slovan HAC eine weitere Herkules-Aufgabe. Trotzdem ist man mit intensiver Vorbereitung auf den Gegner zuversichtlich auf einen Punktgewinn.

SV Donau: Anthony Alozie, Tobias Peter, Hussein Bazzi (K), Semin Delic, Marko Popovic, Andrej Vukovic, Marko Nikolic, Antonio Milic, Joris Boguo, Furkan Sezen, Anes Avdovic



Ersatzspieler: Faruk Aktura, Frederik Gartner, Benjamin Markic, Zidan Güler, Kristian Djordjevic



Trainer: Nermin Jusic

SC Mannswörth: Can Beliktay, David Pastuovic, Mohammed Khattab, Ugur Sezen, Manuel Holl (K), Marijan Maric, Lucas Keglevits, Matej Azdajic, Máté Béla, Ayoub Ben Ammar, Fuat Karacan



Ersatzspieler: Patrick Sutter, Fabio Pinka, Adrijan Pejic, Can Özdemir, Ergün Özel, Ibrahim Haddad



Trainer: Claus Schönberger

