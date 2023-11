Dinamo Helfort legt bei Austria XIII im Herbstmeistertitelrennen wieder vor [Video]

Details Montag, 27. November 2023 23:08

Mit 0:2 verlor Austria XIII am Montagabend zu Hause im Nachtragsspiel der 15. Runde gegen SV Dinamo Helfort (die Absage der Partie am Samstag war eine sehr spezielle => zum Artikel). Damit legen die Helforter im Herbstmeistertitelrennen wieder vor. Allerdings muss man im Nachtrag von Mauer am Freitag auf einen Punkteverlust der Liesinger hoffen, denn man das direkte Duell gegen ebendiese verloren. Die Beobachter waren sich einig, dass Austria XIII Auhof Center als Außenseiter in das Spiel gegangen war, weshalb der Ausgang niemanden verwunderte.

Helfort besser

Dabei dauert es eine ganze Weile, bis die Helforter in Führung gehen. Zunächst ist das Spiel ausgeglichen, dann übernehmen die Gäste aber das Kommando. Nach etwas mehr als 20 Minuten hat man die erste Großchance, doch der Goalie der Gastgeber im eins gegen eins zur Stelle. Besnik Mala war es, der vor 100 Zuschauern in der 38. Minute das 1:0 für SV Dinamo Helfort 15 besorgte - er ist nach einem Eckball von der linken Seite am langen Eck zur Stelle. Die Pausenführung der Gäste fiel knapp aus.

Austria riskiert

Im zweiten Durchgang schaltet der Favorit etwas zurück, während Austria riskiert. Man wirft alles nach vorne. Anstatt des Ausgleichs fällt dann aber das 2:0 für die Gäste. Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Zlatan Sibcic für einen Treffer sorgte (94.). Am Ende verbuchte SV Dinamo Helfort gegen Austria XIII einen Sieg.

Den Kampf um die Klasse geht Austria XIII Auhof Center in der Rückrunde von der 13. Position an. Der Gastgeber kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, deren Zahl sich mittlerweile auf neun summiert. Ansonsten stehen noch vier Siege und zwei Unentschieden in der Bilanz.

Wer soll SV Dinamo Helfort 15 noch stoppen? Der Tabellenführer verbuchte gegen Austria XIII die nächsten drei Punkte und führt das Feld der Wiener Stadtliga weiter an. In der Defensive von SV Dinamo Helfort griffen die Räder ineinander, sodass SV Dinamo Helfort 15 im bisherigen Saisonverlauf erst neunmal einen Gegentreffer einsteckte. SV Dinamo Helfort knüpft mit dem Sieg an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelte SV Dinamo Helfort 15 13 Siege, ein Unentschieden und kassierte nur eine Niederlage.

Mit insgesamt 40 Zählern befindet sich SV Dinamo Helfort voll in der Spur. Die Formkurve von Austria XIII Auhof Center dagegen zeigt nach unten.

Aufstellungen:

Austria XIII Auhof Center: Dominik Krischke - Anton Jäger, Simon Tuka, Jusuf Jenuzi, Vitalie Bordian, Mohamed Ibrahim - Michael Pechar, Jan Rafael Ferencak, Mario Walder (K) - Emil Jungmair, Stefan Nemetz



Ersatzspieler: Matthias Auer, Jakob Promberger, Tobias Schumi, Oliver Puymann, Armin Horschinegg, Josef Ratzenböck



Trainer: Michael Keller

SV Dinamo Helfort: David Djurdjevic - Borna Tikvica, Adin Mujanovic, Stefan Gratt - Ivan Cerkez, Sean Ljevakovic, Nemanja Milinkovic, Rilind Ceku - Besnik Mala (K), Agron Mala, Christiano Ivkic



Ersatzspieler: Nikola Prekic, Mario Lozic, Slaven Lalic, Ivan Grozdanovic, Christian Mijatovic, Zlatan Sibcic



Trainer: Stefan Coric

Wiener Stadtliga: Austria XIII Auhof Center – SV Dinamo Helfort 15, 0:2 (0:1)

94 Zlatan Sibcic 0:2

38 Besnik Mala 0:1

