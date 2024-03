SK Slovan dominiert gegen SV Donau

Details Sonntag, 03. März 2024 20:12

"Dass wir gegen Donau so dominant und ballsicher auftreten, hätte ich mir ehrlicherweise dann auch nicht erwartet." SK Slovan HAC Trachten Witzky erreichte einen deutlichen 4:1-Erfolg gegen SV Donau. Dementsprechend zufrieden war Slovan-Trainer Gerhard Werner, dessen Mannschaft über 90 Minuten klar das bessere Team war und am Ende auch in dieser Höhe verdient gewonnen hatte. Außerdem nahmen die Gastgeber für das 0:7-Debakel im Hinspiel Revanche.

Munteres Spiel ohne große Chancen

Die Gäste versuchten es von Beginn an mit hohem Pressing, konnten die Hausherren damit aber nicht wirklich unter Druck setzen. "Das haben sie am Anfang eine Zeit lang gemacht. Als sie dann aber gemerkt haben, dass wir trotzdem ruhig hinten rausspielen können, haben sie das wieder beendet", zeigte sich Werner zufrieden. Slovan konzentrierte sich auf den eigenen Ballbesitz, Donau wollte durch gezielte Pässe in die Tiefe zum Erfolg kommen. Auf beiden Seiten wurden je zwei Torchancen verzeichnet, Edin Harcevic verfehlte den Kasten. Auf der anderen Seite scheiterte Eddi Jusic an Slovan-Keeper Nicolas Acila Miranda. So blieb es bis zur Pause beim torlosen Remis.

Packendes Duell mit vielen Toren

Nach dem Seitenwechsel sollte sich das dann aber gehörig ändern. In Minute 57 traf Slovan HAC zum ersten Mal ins Schwarze. Murtaza Abrahim wurde ideal von Edin Harcevic bedient und der traf an der zweiten Stange volley zum 1:0 (57.). Der Vorlagengeber war auch in weiterer Folge gefährlich. Bei einem Freistoß aus halbrechter Position, überlistete er den Torhüter von Donau, der mit einer Freistoßflanke gerechnet hatte und traf an der Mauer vorbei ins kurze Eck (62.).

Donau steckt nicht auf

Die Gäste, die von Felix Pannosch betreut wurden, da sich Coach Nermin Jusic von einer kürzlich unterzogenen OP erholte, gaben sich in weiterer Folge aber nicht auf. "Sie hatten nach dem 2:0 schon auch ihre Chancen und hätten da sogar treffen müssen. Unser Tormann hat da im Eins-gegen-Eins super pariert", so Werner. Kurz darauf traf Vukovic per Freistoß aber zum 1:2 (75.). Doch Slovan wurde nicht nervös und spielte ruhig weiter. Harcevic nahm sich nach einem schönen Angriff den Ball mit dem Rücken zum Tor super mit und traf aus der Drehung zur Vorentscheidung (77.) Auch der Schlusspunkt gehörte dem überragenden Akteur von Slovan. Einen Eckball drehte er direkt zum Endstand ins Tor (88.).

Gerhard Werner: "Dass wir gegen Donau so dominant und ballsicher auftreten, hätte ich mir ehrlicherweise dann auch nicht erwartet. Wir haben den Ball richtig gut zirkulieren lassen und sehr schöne Tore erzielt. Damit ist uns auch die Revanche für das Hinspiel geglückt."

SK Slovan HAC hat nächste Woche ASV 13 zu Gast. Am Samstag empfängt SV Donau FC Hellas Kagran.

Wiener Stadtliga: SK Slovan HAC Trachten Witzky – SV Donau, 4:1 (0:0)

89 Edin Harcevic 4:1

78 Andrej Vukovic 3:1

78 Edin Harcevic 3:0

62 Edin Harcevic 2:0

57 Murtaza Abrahmi 1:0