Gerasdorf Stammersdorf knöpft Dinamo Helfort einen Punkt ab

Details Sonntag, 03. März 2024 19:42

SV Dinamo Helfort 15, als Siegesanwärter bei SV Gerasdorf Stammersdorf angetreten, musste sich am Sonntag mit einem 1:1-Unentschieden zufriedengeben. Ausgangslage? Vorab klar zugunsten von SV Dinamo Helfort. Und nach den 90 Minuten? Freuen sich eher die anderen. Die Gäste waren im Hinspiel gegen Gerasdorf Stammersdorf zu einem knappen 1:0-Sieg gekommen. Besonders bitter aus Sicht von Helfort: Der im Herbst erkämpfte Punktegleichstand mit Tabellenführer Mauer ist vorerst Geschichte.

Führung und Ausgleich

Die Gastgeber finden besser ins Spiel und spielen mutig nach vorne. In der zehnten Minute bejubelte Gerasdorf vor 80 Zuschauern einen Treffer – neuer Spielstand: 1:0. Mit der Führung im Rücken wollen die Heimischen nachlegen, woraus aber nichts wird. Im Gegenteil: Zlatan Sibcic nutzte die Chance für SV Dinamo Helfort 15 und beförderte in der 17. Minute das Leder zum 1:1 ins Netz. Mit dem 1:1 geht es dann auch in die Pause.

Vermeintliche Gerasdorfer Führung

Im zweiten Durchgang startet Helfort stärker, setzt den Gegner unter Druck. Das Tor erzielen dann aber die Gerasdorfer. Der Schiedsrichter erkennt das Tor schließlich aber ab - wegen Abseits. In der Schlussphase versuchen beide Teams noch einmal die Entscheidung herbeizuführen, doch es bleibt beim 1:1. Als der Schiedsrichter das Spiel beendete, blieb der folgende Eindruck: Einen offenen Schlagabtausch lieferten sich beide Teams nach dem Seitenwechsel wahrlich nicht, sodass es am Ende beim Unentschieden blieb.

SV Gerasdorf Stammersdorf führt mit 20 Punkten die zweite Tabellenhälfte an. Der Angriff ist beim Heimteam die Problemzone. Nur 18 Treffer erzielte Gerasdorf Stammersdorf bislang. Gerasdorf verbuchte insgesamt fünf Siege, fünf Remis und sechs Niederlagen. Mit dem Gewinnen tut sich SV Gerasdorf Stammersdorf weiterhin schwer, sodass man schon das dritte Spiel sieglos blieb.

SV Dinamo Helfort bleibt mit diesem Remis weiterhin auf Platz zwei. Die Defensive von SV Dinamo Helfort 15 (zehn Gegentreffer) gehört zum Besten, was die Wiener Stadtliga zu bieten hat. SV Dinamo Helfort weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von 13 Erfolgen, zwei Punkteteilungen und einer Niederlage vor. Zu acht Siegen hintereinander reichte es für SV Dinamo Helfort 15 zwar nicht, die Serie ohne Niederlage wurde aber von SV Dinamo Helfort fortgesetzt und auf 14 Spiele erhöht.

Am kommenden Sonntag trifft Gerasdorf Stammersdorf auf WAF pinova Telekom, SV Dinamo Helfort 15 spielt tags zuvor gegen Sportunion Mauer.

Stimme zum Spiel:

Johann Radits (Sportlicher Leiter Gerasdorf): "Ich denke, dass man mit einem Remis gegen Helfort zufrieden sein muss. Wir hätten dann das Spiel sogar für uns entscheiden können, aber das Tor wurde aberkannt. Der Start ins Frühjahr ist jedenfalls geglückt."

Aufstellungen:

SV Gerasdorf Stammersdorf: Mark Grigoryan, Stefan Trajilovic, David Hochreiter, Alen Colic, Lukas Halper, Ahmet Babadostu, Murat Bora, Bernhard Ebinger, Daniel Plank (K), Jan Stärker, Marcel Friedlmayer



Ersatzspieler: Raphael Rusek, Luis Csapak, Andreas Hauser, Connor Dostal, Mohssine Schwarzinger, Julian Burisic



Trainer: Jürgen Halper

SV Dinamo Helfort: David Djurdjevic - Borna Tikvica, Adin Mujanovic, Stefan Gratt - Sean Ljevakovic, Slaven Lalic, Nemanja Milinkovic, Marko Parmakovic - Besnik Mala (K), Zlatan Sibcic, Christiano Ivkic



Ersatzspieler: Nikola Prekic, Beniamin Puzan, Agron Mala, Mario Lozic, Ivan Grozdanovic, Dino Rusovic



Trainer: Stefan Coric

Wiener Stadtliga: SV Gerasdorf Stammersdorf – SV Dinamo Helfort 15, 1:1 (1:1)

17 Zlatan Sibcic 1:1

10 Jan Staerker 1:0

Foto: Michael Berger/Stammersdorf Gerasdorf