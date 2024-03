SC Mannswörth bezwingt Austria XIII in enger Partie

Details Freitag, 08. März 2024 20:40

Mit einem Tor Unterschied endete die Partie, die Mannswörth mit 3:2 gegen Austria XIII für sich entschied. Die Überraschung blieb aus, sodass Austria XIII Auhof Center eine Niederlage kassierte. Im Hinspiel hatte SC Mannswörth nach 90 Minuten beim 3:1 den Rückweg in die Kabine als Sieger angetreten.

Mannswörth trifft

250 Zuschauer sahen, wie Saidouna Conde in der 33. Minute das 1:0 für das Heimteam markierte - Saidouna Conde vollendet einen Angriff über links staubtrocken und besorgt das 1:0 für den SC Mannswörth. Mit der Führung im Rücken wollen die Gastgeber nachlegen, woraus aber vorerst nichts wird. Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte Ugur Sezen den Vorsprung von Mannswörth auf 2:0 (41.). Mit der Führung für SC Mannswörth ging es in die Halbzeitpause.

Austria verkürzt

Im zweiten Durchgang ist Austria XIII offensiver. Eigentor in der 60. Minute: Pechvogel Mohammed Khattab beförderte den Ball ins eigene Tor und brachte damit Austria XIII den 1:2-Anschluss. Damit ist wieder Spannung drin. Die Gäste werfen jetzt alles nach vorne. In der 77. Minute gibt es Elfer für die Gastgeber. Daniel Meindorfer tritt an und bringt das Netz für Mannswörth zum Zappeln. Damit ist der Zwei-Tore-Vorsprung wieder hergestellt. Die Gäste geben aber noch nicht auf. Kurz vor Ultimo war noch Stefan Nemetz zur Stelle und zeichnete für das zweite Tor von Austria XIII Auhof Center verantwortlich (87.). Manch einer sehnte bereits den Schlusspfiff herbei, als Meindorfer von SC Mannswörth noch mit der Gelb-Roten Karte vom Platz musste (89.). Ein starker Auftritt ermöglichte Mannswörth am Freitag trotz Unterzahl einen 3:2-Erfolg gegen Austria XIII.

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte SC Mannswörth im Klassement nach vorne und belegt jetzt den dritten Tabellenplatz. Mit dem Sieg knüpfte SC Mannswörth an die bisherigen Saisonerfolge an. Insgesamt reklamiert Mannswörth neun Siege und zwei Remis für sich, während es nur sechs Niederlagen setzte.

Zu mehr als Platz zwölf reicht die Bilanz von Austria XIII Auhof Center derzeit nicht. Nun musste sich der Gast schon zehnmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die vier Siege und drei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind.

Zuletzt war bei Austria XIII der Wurm drin. In den letzten fünf Spielen wurde nicht ein Sieg eingetütet. Seit fünf Begegnungen hat Mannswörth das Feld nicht mehr als geschlagene Mannschaft verlassen.

Am kommenden Sonntag trifft SC Mannswörth auf SV Gerasdorf Stammersdorf, Austria XIII Auhof Center spielt tags zuvor gegen SV Wienerberg 1921.

Stimme zum Spiel:

Roman Hampel (Obmann-Stellvertreter Mannswörth): "Wir sind mit dem Sieg natürlich zufrieden. Es war eine ausgeglichene Partie, wir haben aber dennoch verdient die drei Punkte geholt. Wichtig war das Tor zum 3:1 - das hat vieles leichter gemacht."

Aufstellungen:

SC Mannswörth: Can Beliktay, David Pastuovic, Mohammed Khattab, Ugur Sezen, Can Özdemir, Matej Azdajic, Daniel Thamer, Sergej Vujasinovic, Daniel Meindorfer (K), Fuat Karacan, Saidouna Conde



Ersatzspieler: Martin Klauninger, Fabio Pinka, Adrijan Pejic, Marijan Maric, Maurizio Grimme, Ibrahim Haddad



Trainer: Thomas Gonda

Austria XIII Auhof Center: Matthias Auer, Simon Tuka, Christian Mijatovic, Vitalie Bordian, Mohamed Ibrahim, Andrija Pavlovic, Mario Walder (K), Stefan Nemetz, Chikadibia Anyanwu, Jan Donnerbauer, Anton Jäger



Ersatzspieler: Boris Milosevic, Emil Jungmair, Oliver Puymann, Zoran Pantic, Florian Gaugusch, Jan Rafael Ferencak



Trainer: Michael Keller

Wiener Stadtliga: SC Mannswörth – Austria XIII Auhof Center, 3:2 (2:0)

87 Stefan Nemetz 3:2

77 Daniel Meindorfer 3:1

60 Eigentor durch Mohammed Khattab 2:1

41 Ugur Sezen 2:0

33 Saidouna Conde 1:0

