Mujkic-Goldtor bringt SV Schwechat drei Punkte gegen SV Wienerberg

Ein Tor machte den Unterschied – SV Schwechat siegte mit 1:0 gegen SV Wienerberg 1921. Vor dem Anpfiff war ein ausgeglichenes Spiel erwartet worden. Letztendlich bestätigte sich diese Einschätzung, da lediglich ein Treffer über Sieg und Niederlage entschied. Das Hinspiel wurde von den beiden Kontrahenten gleichwertig geführt, hatte aber mit SV Wienerberg beim 3:2 einen knappen Sieger gefunden.

Schwechat legt vor

Die Partie beginnt mit stärkeren Gästen, die auch gleiche eine Kopfballchance vorfinden, das Leder aber nicht im Kasten unterbringen. Vor den Augen der 150 Zuschauer stellte Almir Mujkic das 1:0 für Schwechat sicher (30.) -- er vollendet eine Flanke über links sehenswert per Kopf zum 1:0 für die Hausherren. Mit der Führung im Rücken wollen die Heimischen nachlegen, was aber nicht gelingt. Es geht mit dem 1:0 dann auch in die Pause.

Wienerberg riskiert

Im zweiten Durchgang riskiert Wienerberg mehr, was auch notwendig ist, wenn es mit Zählbarem klappen soll. Währenddessen lauern die Heimischen auf Konter. Man hat auch immer wieder gute Aktionen nach vorne, doch es fällt kein weiterer Treffer. Auch dem SV Wienerberg 1921 gelingt es im Verlauf des Spiels nicht, sich von dem in der ersten Halbzeit erlittenen Rückstand zu erholen. Am Ende war SV Schwechat die Mannschaft, welche die drei Zähler einstrich.

Schwechat muss sich trotz des guten Starts ins Frühjahr um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Mit dem Dreier sprangen die Gastgeber auf den zwölften Platz der Wiener Stadtliga. SV Schwechat bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt vier Siege, vier Unentschieden und neun Pleiten.

Trotz der Niederlage belegt SV Wienerberg weiterhin den elften Tabellenplatz. Mit nun schon neun Niederlagen, aber nur fünf Siegen und drei Unentschieden sind die Aussichten der Gäste alles andere als positiv. Mit dem Gewinnen tut sich SV Wienerberg 1921 weiterhin schwer, sodass man schon das dritte Spiel sieglos blieb.

Am kommenden Freitag trifft Schwechat auf FC Stadlau (18:30 Uhr), SV Wienerberg reist tags darauf zu Austria XIII Auhof Center (15:00 Uhr).

Stimme zum Spiel:

Dejan Mladenov (Sportlicher Leiter SV Schwechat): "So darf es weitergehen. Wir haben wieder kein Gegentor bekommen und dieses Mal drei Punkte geholt. Ich denke, dass wir auch verdient gewonnen haben. Die Burschen haben das sehr ordentlich gemacht."

Werner Hasenberger (Trainer Wienerberg): "Wir haben die letzten 15 bis 20 Minuten vor der Pause den Faden verloren und leider in dieser Phase das Gegentor bekommen. Ansonsten kann ich meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen. Gratulation an Schwechat."

Aufstellungen:

SV Schwechat: Haydar Bayram, Denis Spahic, Niklas Roth, Martin Demic, Mario Töpel, Dominik Pessl, Manuel Freundorfer, Brian Brem, Eric Auss (K), Manuel Bauer, Almir Mujkic



Ersatzspieler: Benjamin Daxner, Nikola Djordjevic, Emilio Iljas Kaya, Shahumran Afzali, Emre Kilka, Badr Soliman



Trainer: Thomas Slawik

SV Wienerberg 1921: Michael Höfler, Stefan Trunic, Oliver Ikic, Jan Mülner, Paul Semrau, Ibrahim Mohamed, Alexander Unterreiner, Srdan Todorovic, Christoph Hüttmair (K), Florian Schöberl, Mahmud Selim Imamoglu



Ersatzspieler: Nemanja Ivic, David Gschaider, Christoph Sturz, Benjamin Pitzek, Kenneth Oduaro, Simon Ouguehi



Trainer: Werner Hasenberger

Wiener Stadtliga: SV Schwechat – SV Wienerberg 1921, 1:0 (1:0)

30 Almir Mujkic 1:0

