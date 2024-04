1980 Wien feiert klaren Erfolg gegen FC Hellas Kagran

Details Sonntag, 07. April 2024 20:43

"Die Reaktion auf den Ausgleich kurz nach Wiederbeginn war ganz wichtig, somit knickte der Gegner ein und wir konnten unser Spiel leichter gestalten", war das Fazit von Fadil Mulalic nach dem 4:1 von 1980 Wien gegen Hellas Kagran. In Halbzeit eins noch ausgeglichen, sicherten sich die Hausherren mit einer starken zweiten Halbzeit einen schlussendlich hochverdienten Heimsieg.

Ausgeglichene Halbzeit

Die Partie begann mit jeweils zwei Chancen auf beiden Seiten. "Zufrieden war ich mit dem Auftritt trotz Führung aber nicht, weil wir uns zu sehr an das Spiel von Hellas angepasst haben", fand Mulalic klare Worte für den Auftritt seiner Mannschaft. 36 Minuten waren gespielt, als Hasan Apaydin per Drehschuss vor 150 Zuschauern die Führung für 1980 Wien besorgte. Hellas Kagran, das das erste Match nach der Ära "Fitzbauer" absolvierte und auf deren Seitenlinie mit Mario Fürthaler bereits ein Nachfolger gefunden war, hielt gut mit, kam aber zu keinem Torerfolg.

Verrückter Wiederbeginn

Das sollte sich kurz nach Wiederanpfiff aber ändern. Die ersten Minuten sollten wahrlich verrückt werden. In der 46. Minute erzielte Yannic Mattes nach einem Freistoß das 1:1 für FC Hellas Kagran. Doch das war erst der Beginn. Ruziczka setzte sich auf der Seite gut durch und bediente in der Mitte Petrovic, der auf 2:1 stellte (47.). Keine 120 Sekunden später erhöhte Apaydin nach herrlicher Einzelaktion auf 3:1 (49.). Kurz darauf schlenzte Ruziczka einen Ball nach Doppelpass mit Apaydin perfekt ins Eck zur Entscheidung (52.). Die 4 Tore in 6 Minuten sollten aber auch den Schlusspunkt in der Partie darstellen. Das Spiel verflachte und es bleib beim schlussendlich verdienten Sieg von 1980 Wien.

Während 1980 Wien am kommenden Samstag ASV 13 empfängt, bekommt es Hellas Kagran am selben Tag mit 1. Simmeringer SC zu tun.

1980 Wien: Artur Mkrtichyan, Uros Sarafinovic, Daniel Djordjevic, Nico Ruziczka, Hasan Apaydin, Husein Ademovic (K), Victor Sanchez de Medina Hernandez, Edin Delić, Tolga Yilmaz, Manuel Petrović, Philipp Herout



Ersatzspieler: Simon Bodrazic, Milos Despotovic, Rafael Hofer, Mert Göksin, Nuri Kilic, Zidan Güler



Trainer: Fadil Mulalic

Hellas Kagran: Nicolas Grunt - Serkan Firat, Simon Löhlein, Philipp Pohn, Fabio Revelant, Christopher Schaller - Simon Reisek, Yannic Mattes, Martin Haberleitner (K) - Danijel Ivic, Daniel Bohac



Ersatzspieler: Benjamin Michal, Tobias Penthor, Ronald Birnbauch, Sina Bahrami, Ben Schoisswohl



Trainer: Mario Fürthaler

Wiener Stadtliga: FC 1980 Wien – FC Hellas Kagran, 4:1 (1:0)

52 Nico Ruziczka 4:1

49 Hasan Apaydin 3:1

47 Manuel PetroviÄ? 2:1

46 Yannic Mattes 1:1

36 Hasan Apaydin 1:0

