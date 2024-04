FC Stadlau siegt spät gegen den SV Gerasdorf Stammersdorf

Details Sonntag, 07. April 2024 16:49

In der 20. Runde der Wiener Stadtliga war der FC Stadlau zu Gast bei der Mannschaft von Gerasdorf Stammersdorf. Nachdem die Gerasdorfer in der vorherigen Runde gegen Wienerberg 0:3 verloren, wollen sie wieder Punkte gutmachen und den Abstiegsplätzen entgegenwirken. Für den FC Stadlau wären es drei wichtige Punkte, um nach oben hin weiterhin Gas zu geben und die Siegesserie fortzusetzen. Vor allem Gerasdorf ist zuhause sehr stark und kann auch starken Gegner unangenehm werden. Die Stadlauer entschieden das Hinspiel in der Hinrunde souverän mit 3:0 für sich und konnten drei Punkte einfahren. Die Gerasdorfer möchten sich nun revangieren und zumindest einen Punkt gegen den FC Stadlau sichern.

Geduldspiel reicht für drei Punkte

"Im Großen und Ganzen war der Sieg schlussendlich doch verdient und wir konnten wichtige drei Punkte einfahren", erklärte Sportlicher Leiter Oliver Oberhammer. "Wir sind über das ganze Spiel besser in der Partie gewesen und konnten uns zahlreiche Chancen erarbeiten. "In Halbzeit eins war die Partie noch etwas ausgeglichener und beide Teams hatten ein paar gute Gelegenheiten in Führung zu gehen", fügte Oliver Oberhammer hinzu. "Wir sind dann in die zweite Halbzeit deutlich besser gestartet und haben die ganze Halbzeit sehr gut gespielt und uns einige Chancen erarbeitet. Am Ende hat es schlussendlich dann auch für die drei Punkte gereicht, weil wir nie aufgehört haben, an den Sieg zu glauben und immer weitergekämpft haben", berichtete Sportlicher Leiter Oliver Oberhammer. "Mit dem Sieg springen wir in der Tabelle weiter nach oben und können erstmal den vierten Platz fixieren. Nächste Woche gegen den Tabellenführer Mauer wird es natürlich nicht leicht, aber zuhause spielen wir immer sehr stark und außerdem werden wir uns gut auf diese Partie vorbereiten", betonte Oliver Oberhammer.

Spät aber doch den Sieg erzwungen

Die Stadlauer gaben von Anfang an in der Partie den Ton an und wussten, wie sie sich hier einige Chancen erspielen können. Die Hausherren konzentrieren sich in den ersten 20 Minute hauptsächlich auf die Defensive und können alle Angriffe der Gäste souverän verteidigen. Ab der 30 Spielminute kommen die Hausherren auch gefährlich nach vorne, lassen jedoch jegliche Chance zur Führung liegen. In Halbzeit zwei sind vor allem die Gäste wieder am Gaspedal und erarbeiten sich einige Tormöglichkeiten. Die Gerasdorfer, nur noch auf die Verteidigung fokussiert, verloren den Faden und standen in den letzten 20 Minuten tief in der eigenen Hälfte. Als alles nach einer Punkteteilung aussah, konnte Antonio Stojimenov den entscheidenden Treffer in der 87. Spielminute erzielen und die Gäste in Führung bringen. Nachdem die Hausherren nun nochmal alles nach vorne warfen konnten die Gäste direkt den ersten Konter ausspielen und so war es David Obradovic der den 2:0 Endstand fixierte.

SV Gerasdorf Stammersdorf: Mark Grigoryan, David Hochreiter, Andreas Hauser, Lukas Halper, Davor Tadijanovic, Connor Dostal, Ahmet Babadostu, Bernhard Ebinger (K), Daniel Plank, Jan Stärker, Marcel Friedlmayer



Ersatzspieler: Raphael Rusek, Luis Csapak, Murat Bora, Lukas Sisa, Timo Brugger, Bilyal Myumyunov



Trainer: Jürgen Halper

FC Stadlau: Aleksandar Mirkovic, Julian Lakits, Gabriel Bayer (K), Christian Libic, Philipp Engleithner, Lukasz Bogajewski, Antonio Stojimenov, Dominik Eichinger, Fedi Houidi, Julian Gollner, Krystian Gora



Ersatzspieler: Vitalii Stupak, Daniel Radosavlevic, David Obradovic, Kim Bröckl, Yannick Hafner, Edin Alihodzic



Trainer: Stefan Horniatschek

