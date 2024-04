Später Göksin-Doppelpack bringt 1980 Wien Heimsieg gegen SV Schwechat

Details Sonntag, 28. April 2024 20:00

"Das Ergebnis ist zufriedenstellend, die Leistung nicht so sehr. Trotzdem kann man sich bei einem Sieg nicht beschweren." Fadil Mulalic sah nicht nur Positives, am Ende aber trotzdem einen 2:1-Heimsieg seines FC 1980 Wien gegen den SV Schwechat. Dabei sah es nach einem Gegentreffer durch Dominik Pessl (56.) lange danach aus, als würden die Gastgeber zuhause ausrutschen. Ein später Doppelpack durch Mert Göksin brachte aber dann doch noch den Sieg vor eigenem Publikum.

Dominant aber kaum Chancen

Im ersten Durchgang tasteten sich die beiden Mannschaften über weite Strecken ab, Tore gab es nicht zu verzeichnen. Die Gastgeber hatten mehr vom Spiel, wirklich Chancen konnten sie aber nicht herausspielen. Schwechat schaffte das ebenfalls nicht.

Schwechat legt vor

Schwechat kam besser aus der Pause, hatte mehr vom Spiel und konnte sich belohnen. Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Dominik Pessl sein Team in der 56. Minute. Er scheiterte zunächst mit einem Elfmeter an Arutr Mkrtichiyan, der Nachschuss saß aber. 1980 Wien drückte anschließend auf den Ausgleich, hatte die große Chance auf das 1:1 in der Schlussphase. Kapitän Nico Hajra scheiterte aber mit einem Elfmeter an Haydar Bayram im Kasten der Schwechater (83.).

Mulalic mit goldenem Händchen

Für Schwechat nahm das Match in der Schlussphase die bittere Wende. Der für Nico Ruziczka eingewechselte Mert Göksin drehte den Spielstand mit einem Doppelpack (88./91.) und sicherte FC 1980 Wien einen Last-Minute-Sieg. Letzten Endes ging 1980 Wien im Duell mit SV Schwechat als Sieger hervor.

Fadil Mulalic: "Das Ergebnis ist zufriedenstellend, die Leistung nicht so sehr. Trotzdem kann man sich bei einem Sieg nicht beschweren. Im Großen und Ganzen wäre es eher ein gerechtes Remis gewesen, wir hatten zum Schluss aber das Quäntchen mehr Glück. Wir haben es dann auch erzwungen."

Am kommenden Samstag tritt FC 1980 Wien bei Austria XIII Auhof Center an, während Schwechat einen Tag zuvor 1. Simmeringer SC empfängt.

1980 Wien: Artur Mkrtichyan, Milos Despotovic, Uros Sarafinovic, Jeton Hajra (K), Nico Ruziczka, Hasan Apaydin, Rafael Hofer, Victor Sanchez de Medina Hernandez, Matej Jurcevic, Edin Delić, Tolga Yilmaz



Ersatzspieler: Simon Bodrazic, Aleksandar Petruljevic, Mert Göksin, Mario Maglica, Manuel Petrović, Philipp Herout



Trainer: Fadil Mulalic

SV Schwechat: Haydar Bayram, Marvin Puschner, Niklas Roth, Nikola Djordjevic, Martin Demic, Christopher Gschwent, Shahumran Afzali, Dominik Pessl, Manuel Freundorfer, Eric Auss (K), Manuel Bauer



Ersatzspieler: Manuel Haag, Emilio Iljas Kaya, Diego Darazs, Aleksandar Radosavljevic, Brian Brem, Almir Mujkic



Trainer: Thomas Slawik

Wiener Stadtliga: FC 1980 Wien – SV Schwechat, 2:1 (0:0)

91 Mert Göksin 2:1

88 Mert Göksin 1:1

56 Dominik Pessl 0:1

