Slovan HAC muss sich gegen Gerasdorf Stammersdorf nach zweifacher Führung geschlagen geben

Details Montag, 29. April 2024 17:11

In der 23. Runde der Wiener Stadtliga war die Mannschaft von Gerasdorf Stammersdorf zu Gast bei der starken Mannschaft von Slovan HAC. Für die Hausherren ist es eine wichtige Partie, um den Anschluss nach oben nicht zu verlieren und außerdem, dass man nicht von den hinteren Mannschaften zu stark unter Druck gesetzt wird. Für die Gäste ist es ebenso eine wichtige Partie, um sich weiterhin aus der Gefahrenzone entfernen zu können und man die Saison in Ruhe zu Ende spielen kann. Für beide Teams ein sehr wichtiges Spiel, wobei die Hausherren aufgrund der Tabelle der klare Favorit in dieser Partie sind

Rote Karte brachte uns aus dem Konzept

"Wir haben gut gespielt in der Partie und haben auch stark gekämpft. Die erste Halbzeit waren wir die deutlich bessere Mannschaft und konnten auch verdient in Führung gehen. Wir hatten sehr viele Chancen und hätten auch 2:0 führen müssen", erklärte Sportlicher Leiter Sodl. "In der zweiten Halbzeit sind dann die Gäste besser geworden und konnten ausgleichen. Danach haben wir eine gelb-rote Karte bekommen und wurden geschwächt. Nach einem Standard konnten wir erneut in Führung gehen, jedoch sind die Männer von Gerasdorf aufgewacht. Kurz darauf haben wir den Ausgleich bekommen und die Gäste konnten sogar in Führung gehen", betonte Sportlicher Leiter Sodl. "Wir haben dann nochmals alles nach vorne geworfen, haben uns in der Nachspielzeit noch zwei Dinger gefangen. Das ist jetzt natürlich ein kleiner Rückschlag, zweimal eine Führung aus der Hand zu geben, allerdings müssen wir die Sache abhaken und uns auf das nächste Spiel gegen den Tabellenführer konzentrieren", fügte Sportlicher Leiter Sodl hinzu.

Torfestival in Halbzeit zwei

Für beide Mannschaften geht es in diesem Spiel um einiges. Die Mannschaft von Slovan HAC möchte vor allem in dieser Saison in den Top drei am Ende stehen und sollte keine Punkte liegen lassen. Die Hausherren geben wie erwartet in Halbzeit eins den Ton an und übten sehr viel Druck auf die Gäste aus. Nach zahlreichen Chancen war es Matej Lukic-Grancic der die frühe Führung fixierte. Weiterhin gaben die Hausherren den Ton an und erspielten sich zahlreiche Chancen, welche jedoch ungenutzt blieben. Nach dem Seitenwechsel waren die Gäste besser in der Partie und konnten nach rund 55 Minuten ausgleichen. Die Hausherren schwächten sich kurz darauf selber und mussten rund dreißig Minuten mit zehn Mann weitermachen. Die Mannschaft von Slovan konnte sogar nochmals in Führung gehen wurde jedoch von David Hochreiter drei Minuten eiskalt erwischt, der erneut ausgleichen konnte. Daraufhin spielten die Gäste weiterhin nach vorne und konnten sogar durch Marcel Friedlmayer in Führung gehen. In der Nachspielzeit fixierten die Gäste den Sieg und erhöhten insgesamt auf 5:2.

SK Slovan HAC: Tonatiuh Nicolas Avila Miranda, Aleksandar Ilic, Toni Srok, David Nader, Christian Steinbacher (K), Thomas Teissl, Sandro Lukic-Grancic, Tayfun Braun, Matej Lukic-Grancic, Can Michael Nural, Melih Bicer



Ersatzspieler: Filip Hummer, Murtaza Abrahmi, Benjamin Reich, Ahmed Hassan, Mehmet Arlu, David Komarac



Trainer: Gerhard Werner

SV Gerasdorf Stammersdorf: Mark Grigoryan, Stefan Trajilovic, Alen Colic, Andreas Hauser, Davor Tadijanovic, Ahmet Babadostu, Murat Bora, Bernhard Ebinger (K), Daniel Plank, Marcel Friedlmayer, David Hochreiter



Ersatzspieler: Raphael Rusek, Luis Csapak, Lukas Halper, Connor Dostal, Jan Stärker, Bilyal Myu

