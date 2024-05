Souveräner Sieg: Sportunion Mauer dominiert gegen SK Slovan HAC

Details Sonntag, 05. Mai 2024 08:02

"Seit dem Sieg gegen 1980 Wien fehlen uns im Durchschnitt zwischen zwei und sechs absolute Stammspieler. Speziell die fehlende Qualität im zentralen Mittelfeld, können wir über kurz oder lang nicht ersetzen." Für Gerhard Werner war die Leistung seiner Mannschaft aber trotz 0:3-Niederlage gegen Tabellenführer Sportunion Mauer eine gute. Von Anfang an zeigte Mauer eine dominante Leistung, die letztendlich zu einem überzeugenden 3:0-Heimsieg führte. Bei den ersten beiden Gegentoren hatte Werner aber seine Einwände. "Trotzdem muss man die Qualität anerkennen." Mit dem Heimsieg und dem gleichzeitigen 1:1 von Dinamo Helfort gegen SV Donau, beträgt der Vorsprung auf den Tabellenzweiten mittlerweile 8 Zähler.

Spannender Beginn und Führung durch Mauer

Das Spiel begann mit hohem Tempo, wobei beide Mannschaften darauf bedacht waren, früh im Spiel Akzente zu setzen. Die erste große Chance des Spiels gehörte der Sportunion Mauer, die in der 13. Minute einen Elfmeter zugesprochen bekam. Alexander Frank trat an, scheiterte jedoch am herausragenden Tonatiuh Nicolas Avila Miranda, der den Ball spektakulär aus dem Kreuzeck fischte. Trotz dieses Rückschlags ließ sich Mauer nicht beirren und drängten weiter auf den Führungstreffer. "Union war schon besser aber wir haben gut dagegengehalten", zeigte sich Werner mit der Leistung seines Teams zufrieden." Ihre Bemühungen wurden in der 37. Minute belohnt, als Alexander Frank seinen früheren Fehlschuss wettmachte und zum 1:0 traf. "Für mich war in der Situation der Fuß gegen unseren Spieler Thomas Teissl sehr hoch, da hätte man durchaus Foul geben können", monierte Werner. Dieses Tor kurz vor der Halbzeitpause setzte ein deutliches Zeichen und verschaffte Mauer einen psychologischen Vorteil.

Entscheidende Momente in der zweiten Halbzeit

Zu Beginn der zweiten Halbzeit intensivierte SK Slovan HAC den Druck, um den Ausgleich zu erzielen. Ihre Hoffnungen wurden jedoch in der 49. Minute zunichte gemacht, als Benjamin Reich nach einem Scharmützel mit Nikola Ivic die Rote Karte sah und Slovan somit in Unterzahl geriet. Kurz darauf wäre den Gästen aber beinahe der Ausgleich gelungen. Tayfun Braun kam über links an den Ball und schloss sofort ab, seinen Schuss konnte Chanheliia im Kasten der Gastgeber aber an die Latte lenken.

Nur wenige Augenblicke später nutzte Mauer die zahlenmäßige Überlegenheit, und Luca Ruiss erhöhte in der 49. Minute auf 2:0. Auch da hatte der Slovan -Trainer etwas einzuwenden, monierte auf Foul gegen Torhüter Avila Miranda. Das Tor zählte aber. Dieser Doppelschlag innerhalb weniger Minuten sorgte für einen deutlichen Rückschlag für Slovan.

Souverän zu Ende gespielt

Während Slovan HAC versuchte, sich neu zu organisieren und in das Spiel zurückzufinden, blieb Mauer fokussiert und zielstrebig. Die Heimmannschaft kontrollierte das Spielgeschehen und ließ kaum Chancen zu. In der 72. Minute besiegelte Alexander Frank, nach einer herrlichen Kombination über mehrere Stationen mit seinem zweiten Tor des Tages den Endstand von 3:0. Dieses Tor unterstrich die Überlegenheit der Sportunion Mauer und stellte die Weichen endgültig auf Sieg.

Das Spiel endete mit einem wohlverdienten 3:0-Erfolg für die Sportunion Mauer, die eine beeindruckende Teamleistung zeigte und ihren Fans einen unvergesslichen Nachmittag bereitete. Mit strategischem Geschick und effektiver Ausnutzung der sich bietenden Chancen demonstrierten die Maurer ihre Stärke und unterstrichen ihre Ambitionen für die laufende Saison.

Gerhard Werner: "Seit dem Sieg gegen 1980 Wien fehlen uns im Durchschnitt zwischen zwei und sechs absolute Stammspieler. Speziell die fehlende Qualität im zentralen Mittelfeld, können wir über kurz oder lang nicht ersetzen. Mit Edin Harcevic, Matej Lukic-Grancic und Vlade Janjic fehlen uns eminent wichtige Zentrumsspieler. Das sonst so wichtige und von uns forcierte Kombinationsspiel, können wir nicht so aufziehen."

Angesprochen auf die Gegentore: "Beim ersten ist das Bein so hoch, dass Teissl seinen Kopf wegziehen muss, sonst fehlen ihm die Zähne. Beim zweiten wurde unser Keeper schwerst bedrängt. Da hätte man schon auch Foul geben können. Beim dritten hatten wir dann keine Chance."

Die Vorstellung nach dem Ausschluss: "Schade, dass der an die Latte abgewehrte Schuss nicht drinnen war, da hätten wir in Unterzahl nochmal zurückkommen können. Trotzdem haben die Jungs stark agiert und Mauer muss man natürlich zugestehen, dass sie sehr stark gespielt haben."

Sportunion Mauer: Vladyslav Chanheliia - Predrag Ilic, Andre Necina, Tobias Kerschl - Nikola Ivic, Felix Langbrucker (K), Thomas Komornyik, Lucas De Giacomo - Marco Elbl, Alexander Frank, Victor Quesada Hentschel



Ersatzspieler: Mak Bosnic, Julian Opetnik, Luca Ruiss, Balazs Szebenyi, Max Kalintsch, Thomas Kindig



Trainer: MSc Christoph Knirsch

SK Slovan HAC: Tonatiuh Nicolas Avila Miranda, Mihailo Jovic, Aleksandar Ilic, Toni Srok, David Nader, Christian Steinbacher (K), Benjamin Reich, Thomas Teissl, Tayfun Braun, Ahmed Hassan, Mehmet Arlu



Ersatzspieler: Lukas Makary, Murtaza Abrahmi, Berat Gül, Ferdaus Safi, David Komarac



Trainer: Gerhard Werner

Wiener Stadtliga: Sportunion Mauer : Slovan HAC - 3:0 (1:0)

72 Alexander Frank 3:0

49 Luca Ruiss 2:0

37 Alexander Frank 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.