Austria XIII Auhof Center dominiert gegen FC 1980 Wien

Details Sonntag, 05. Mai 2024 08:30

"Das waren 90 sehr souveräne Minuten von uns, ich könnte mich an keine Chance für 1980 erinnern", zeigte sich Michael Keller sehr zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft. In einem mit Spannung erwarteten Spiel am Samstagnachmittag setzte sich Austria XIII Auhof Center souverän mit 3:0 gegen FC 1980 Wien durch. Von Beginn an zeigte die Heimmannschaft eine starke Leistung, die durch Tore von Stefan Nemetz und Jan Rafael Ferencak gekrönt wurde. Das Match bot von der ersten bis zur letzten Minute intensiven Fußball, wobei Austria XIII die Oberhand behielt und einen verdienten Sieg einfahren konnte.

Erste Halbzeit: Frühe Führung für Austria XIII

Der Anpfiff erfolgte pünktlich, und die Keller-Elf zeigte gleich von Beginn, dass das erlangte Selbstvertrauen der letzten Ergebnisse auch diesmal zu drei Zählern führen soll. "Wir haben knapp 10 Minuten gebraucht, bis wir auch den Gegner und seine Spielweise beobachtet haben, dann waren wir perfekt eingestellt", lobte Keller sein Team. Die Zuschauer mussten bis spät in der ersten Halbzeit warten, sahen aber dann den ersten Höhepunkt: In der 37. Minute brach Jan Rafael Ferencak durch die Abwehrreihen von FC 1980 Wien und schoss das erste Tor des Spiels, was der Austria XIII Auhof Center eine 1:0-Führung bescherte. Ein Großteil des Tores gebührte aber Stefan Nemetz, der an der Seitenoutlinie den Ball kämpferisch im Spiel hielt und dann den Teamkollegen in der Mitte per Stanglpass ideal bediente. Dieses Tor gab der Heimmannschaft zusätzlichen Schwung.

Fadil Mulalic, Trainer von 1980 Wien, versuchte durch Wechsel in der Halbzeit neuen Schwung in das Spiel seiner Mannschaft zu bringen.

Zweite Halbzeit: Nemetz glänzt mit Doppelpack

Nach der Halbzeitpause kam Austria XIII Auhof Center mit unverminderter Energie zurück auf das Spielfeld. Stefan Nemetz erweiterte die Führung der Heimmannschaft in der 48. Minute auf 2:0, ein Treffer, der die Dominanz von Austria XIII weiter unterstrich. Nach einem kurz abgespielten Freistoß von der Seite, nahm der Torschütze eine Flanke volley und sorgte damit schon für eine kleine Vorentscheidung. Trotz mehrerer Spielerwechsel auf beiden Seiten gelang es dem FC 1980 Wien nicht, den Druck zu erhöhen und den Anschlusstreffer zu erzielen. Die Entscheidung fiel schließlich in der 90. Minute, als Stefan Nemetz erneut zuschlug und mit seinem zweiten Tor des Tages den Endstand von 3:0 für Austria XIII Auhof Center sicherstellte.

Die Nachspielzeit von sechs Minuten brachte keine Veränderung des Spielstands mehr. Mit dem Schlusspfiff bestätigte sich der verdiente Sieg für Austria XIII Auhof Center, das über die gesamte Spielzeit eine überzeugende Leistung zeigte. Die Mannschaft von FC 1980 Wien hingegen musste eine deutliche Niederlage hinnehmen, trotz der taktischen Anpassungen und Spielerwechsel im Laufe des Spiels.

Michael Keller: "Das waren 90 sehr souveräne Minuten von uns, ich könnte mich an keine Chance für 1980 erinnern. Uns haben auch heute wieder Spieler gefehlt aber das ist ja schon die ganze Saison so, mittlerweile können wir das einigermaßen kompensieren. Es ist das zweite Mal zu Null in Folge, das gibt natürlich auch Selbstvertrauen. Und auch unsere Jungen kommen langsam auf, das hat vor ein paar Wochen noch ganz anders ausgesehen."

Austria XIII Auhof Center: Matthias Auer, Simon Tuka, Christian Mijatovic, Michael Pechar, Vitalie Bordian, Oliver Puymann, Mario Walder (K), Stefan Nemetz, Jan Rafael Ferencak, Emil Jungmair, Anton Jäger



Ersatzspieler: Boris Milosevic, Armin Horschinegg, Marko Djuric, Mohamed Ibrahim, Eugene Michael, Luka Kelava



Trainer: Michael Keller

1980 Wien: Artur Mkrtichyan, Milos Despotovic, Daniel Djordjevic, Mert Göksin, Hasan Apaydin, Husein Ademovic (K), Rafael Hofer, Matej Jurcevic, Edin Delić, Manuel Petrović, Philipp Herout



Ersatzspieler: Simon Bodrazic, Aleksandar Petruljevic, Jeton Hajra, Nico Ruziczka, Mario Maglica, Tolga Yilmaz



Trainer: Fadil Mulalic

Wiener Stadtliga: Austria XIII : 1980 Wien - 3:0 (1:0)

93 Stefan Nemetz 3:0

48 Stefan Nemetz 2:0

37 Jan Rafael Ferencak 1:0

