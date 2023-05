Tabellenführung erobert: Unterpullendorf gewinnt Topspiel bei Hirm

Details Samstag, 06. Mai 2023 21:06

Mit der 2:3-Niederlage gegen SC Unterpullendorf verlor ASK Hirm am Samstagnachmittag im Zuge der 18. Runde in der 2. Klasse Mitte auch den Platz an der Sonne. In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende lediglich ein Tor den Unterschied aus. Im Hinspiel hatten sich beide Mannschaften mit einer 1:1-Punkteteilung begnügen müssen.

Packendes Match

Erwin Hujdurovic war vor 300 Zuschauern mit der Führung zur Stelle (8.). In Minute 15 brachte Unterpullendorf den Ball im Netz von Hirm zum Ausgleich unter - David Földvarzski war der Torschütze. Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Balint Komoroczi in der 26. Minute, damit war das Match aus Sicht der Gäste erfolgreich gedreht. Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass das Ergebnis noch Bestand hatte, als sich die Teams in die Pause verabschiedeten. Das 2:2 von ASK Hirm bejubelte David Suingiu (53.). Szabolcs Major ließ Unterpullendorf mit seinem Treffer in der 81. Minute erstmals den Duft der Tabellenführung schnuppern. Am Ende verbuchte Unterpullendorf gegen Hirm die maximale Punkteausbeute.

Mit 38 ergatterten Punkten steht ASK Hirm auf Tabellenplatz zwei.

SC Unterpullendorf übernahm mit dem Sieg gegen Hirm die Tabellenführung. In den letzten fünf Partien rief Unterpullendorf konsequent Leistung ab und holte zwölf Punkte.

Nach dem Gast stellt ASK Hirm mit 46 Toren die zweitbeste Offensive der Liga. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher zwölf Siege ein.

Am kommenden Samstag trifft Hirm auf SC Wiesen, SC Unterpullendorf spielt tags darauf gegen UFC Sieggraben.

2. Klasse Mitte: ASK Hirm – SC Unterpullendorf, 2:3 (1:2)

81 Szabolcs Major 2:3

53 David Suingiu 2:2

26 Balint Komoroczi 1:2

15 David Foeldvarszki 1:1

8 Erwin Hujdurovic 1:0

