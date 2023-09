"Alle guten Dinge sind drei": Antau mit Erfolg bei Sigleß

Details Freitag, 22. September 2023 22:57

Mit SV Sigleß und SV Antau trafen sich am Freitag zwei Topteams der 2. Klasse Mitte. Für Sigleß schien Antau aber eine Nummer zu groß, sodass am Ende eine 0:3-Niederlage stand.

"Drei auf einen Streich"

Florian Gold brachte SV Antau in der 35. Minute in Front.

Was ein Tor! Gold Florian kriegt die Kugel ca. aus 20 Metern und hämmert das Leder PUNKTGENAU unter die Latte, wohlgemerkt mit dem schwächeren linken Fuß - Tor des Monats! Sascha Strodl, Ticker-Reporter

Einen Torerfolg in Halbzeit eins verbuchte lediglich der Gast, womit man eine knappe Führung mit in die Kabinen nahm. Lukas Szuppin erhöhte den Vorsprung des Ligaprimus nach 51 Minuten auf 2:0, der nach einer Kopfball-Verlängerung infolge eines Eckballes zur Stelle war. Andreas Gold brachte Antau in ruhiges Fahrwasser, indem er das 3:0 aus fast "unmöglichem Winkel" erzielte (76.). Am Schluss gewann SV Antau gegen SV Sigleß.

Pint nochmal in den Arm von Wenzel, ehe der Schlusspfiff ertönt. Die SVA ist nun Tabellenführer, gewinnt diese Partie hier hochverdient. Sigleß hingegen verkaufte sich besonders erste Halbzeit annehmbar, zweite Halbzeit konnte man dann nur mehr ganz wenig entgegensetzen, besonders als die Räume und Abstände immer größer wurden. Danke für’s Mitlesen, bis zum nächsten Mal! Sascha Strodl, Ticker-Reporter

Nach sechs absolvierten Begegnungen nimmt der Gastgeber den dritten Platz in der Tabelle ein.

Defensiv stabil, vorne treffsicher: Nach dem errungenen Erfolg schaut SV Antau hoffnungsfroh in die nähere Zukunft. Erfolgsgarant für das gute Abschneiden von Antau ist die funktionierende Defensive, die erst sechs Gegentreffer hinnehmen musste. SV Antau ist seit drei Spielen unbezwungen.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher drei Siege ein.

2. Klasse Mitte: SV Sigleß – SV Antau, 0:3 (0:1)

76 Andreas Gold 0:3

51 Lukas Szuppin 0:2

35 Florian Gold 0:1

