Remis in letzter Minute: Unterrabnitz bei Neckenmarkt in der Nachspielzeit erfolgreich

Details Sonntag, 24. September 2023 20:02

Ein 2:2-Unentschieden ist das Ergebnis der Begegnung von UFC Neckenmarkt gegen SC Unterrabnitz. Vor dem Spiel war kein Favorit auszumachen und das spiegelte sich auch im Ergebnis wider.

Comeback der Gäste in letzter Sekunde

Pierre Pazmann brachte Neckenmarkt in der 26. Minute in Front. Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte Jonas Gager den Vorsprung der Gastgeber auf 2:0 (44.). Mit der Führung für UFC Neckenmarkt ging es in die Kabine. Dominik Kovacs schoss für Unterrabnitz in der 72. Minute das erste Tor. Die reguläre Spielzeit war bereits abgelaufen, als Benjamin Habi für den Gast zum 2:2 traf (94.). Gedanklich hatte Neckenmarkt den Sieg bereits sicher, doch eine famose Aufholjagd sicherte dem Schlusslicht am Ende noch den Teilerfolg.

UFC Neckenmarkt muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die Ursache für das bis dato schwache Abschneiden von Neckenmarkt liegt insbesondere in der löchrigen Abwehr, die sich bereits 15 Gegentreffer fing. Der Negativtrend der vergangenen Spiele hat sich für UFC Neckenmarkt auch auf die Situation im Klassement ausgewirkt. Gegenwärtig findet sich Neckenmarkt auf Rang neun wieder.

In der Verteidigung von SC Unterrabnitz stimmt es ganz und gar nicht: 14 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. Nur einmal ging Unterrabnitz in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

Mit diesem Unentschieden verpasste Unterrabnitz die Chance, an einem direkten Konkurrenten vorbeizuziehen. In der Tabelle steht SC Unterrabnitz damit auch unverändert auf Rang zehn. UFC Neckenmarkt verbuchte insgesamt einen Sieg, drei Remis und zwei Niederlagen. Die bisherige Saisonbilanz von SC Unterrabnitz bleibt mit einem Sieg, zwei Unentschieden und drei Pleiten schwach.

2. Klasse Mitte: UFC Neckenmarkt – SC Unterrabnitz, 2:2 (2:0)

94 Benjamin Habi 2:2

72 Dominik Kovacs 2:1

44 Jonas Gager 2:0

26 Pierre Pazmann 1:0

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.