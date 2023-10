Kurz vor "Kassenschluss": Marchhart stellt Sigleß-Sieg gegen Stoob sicher

Details Sonntag, 15. Oktober 2023 16:41

Ein Tor machte den Unterschied in der Begegnung von SV Sigleß und ASK Stoob, die mit 2:1 endete. Auf dem Papier hatte sich ein enges Match bereits abgezeichnet. Beim Blick auf das knappe Endergebnis wurde diese Erwartung letztlich bestätigt. Man begegnete einander an Spieltag 9 in der 2. Klasse Mitte.

Heimsieg in numerischer Unterzahl

Wenige Momente vor dem Seitenwechsel war Daniel Hammerschmiedt mit dem 1:0 für Sigleß zur Stelle (42.). Die Gastgeber hatten zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen. Wer glaubte, Stoob sei geschockt, irrte. Tobias Trimmel machte unmittelbar nach dem Rückschlag den Ausgleich perfekt (48.). Nachdem Lukas Jagschitz vom Referee mit Gelb-Rot vorzeitig zum Duschen geschickt wurde, musste SV Sigleß in Unterzahl agieren (72.). Patrik Marchhart ließ seine Mannschaft in der Nachspielzeit, als alle schon mit einer Punkteteilung rechneten, mit seinem Treffer die Führung bejubeln. Sigleß stellte ASK Stoob ein Bein: Der Gast musste sich trotz numerischer Überlegenheit geschlagen geben.

SV Sigleß schraubte das Punktekonto zum Ende der Hinrunde auf 13 Zähler in die Höhe und rangiert nun auf Platz vier. Sigleß verbuchte insgesamt vier Siege, ein Remis und vier Niederlagen. Nach vier sieglosen Spielen ist SV Sigleß wieder in der Erfolgsspur.

Trotz der Schlappe behält Stoob den fünften Tabellenplatz bei. Drei Siege, zwei Remis und vier Niederlagen hat ASK Stoob derzeit auf dem Konto. Ausbaufähig: In den letzten fünf Partien kam Stoob auf insgesamt nur fünf Punkte und hätte somit noch einiges mehr holen können.

Sigleß erwartet am Freitag ASK Tschurndorf. ASK Stoob ist am Sonntag auf Stippvisite bei UFC Neckenmarkt.

2. Klasse Mitte: SV Sigleß – ASK Stoob, 2:1 (1:0)

91 Patrik Marchhart 2:1

48 Tobias Trimmel 1:1

42 Daniel Hammerschmiedt 1:0

