Antau und Dörfl remisieren nach zwei Treffern in der Anfangsphase

Details Sonntag, 15. Oktober 2023 16:48

Nach 90 Minuten Spielzeit lautete das Ergebnis zwischen Antau und SC Dörfl 1:1. Sportclub Dörfl zog sich gegen SV Antau achtbar aus der Affäre und erzielte gegen den Favoriten einen Punktgewinn im Rahmen der 9. Runde.

Siegchancen bleiben beiderseits liegen

Für das erste Tor sorgte Peter Toth. In der 18. Minute traf der Spieler von SC Dörfl via platzierten Kopfball ins Schwarze. Geschockt zeigte sich Antau nicht. Nur wenig später war Marcell Deak mit dem Ausgleich zur Stelle (20.), indem er die Kugel nach feinem Aufbauspiel unter die Querlatte schweißte. Hernach entwickelte sich ein ausgeglichener, unterhaltsamer Schlagabtausch mit Chancen auf beiden Seiten. Der Schlusspfiff durch den Unparteiischen setzte allen Hoffnungen auf weitere Treffer ein Ende. Es blieb letztlich trotz Einschussmöglichkeiten in Akt zwei bei der Punkteteilung.

Wer die Heimmannschaft besiegen will, muss vor allem ein Rezept finden, die Hintermannschaft in Bedrängnis zu bringen. Erst neun Gegentreffer kassierte Antau. SV Antau weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von fünf Erfolgen, drei Punkteteilungen und einer Niederlage vor.

Sportclub Dörfl bleibt mit diesem Remis weiterhin auf Platz drei. Insbesondere an vorderster Front liegt bei den Gästen das Problem. Erst zwölf Treffer markierte SC Dörfl – kein Team der 2. Klasse Mitte ist schlechter. Nur einmal gab sich Sportclub Dörfl bisher geschlagen.

Antau ist nun seit sechs Spielen, SC Dörfl seit sieben Partien unbesiegt.

Am kommenden Samstag trifft SV Antau auf UFC Sieggraben (16:00 Uhr), Sportclub Dörfl reist zu SC Unterrabnitz (17:00 Uhr).

2. Klasse Mitte: SV Antau – Sportclub Dörfl, 1:1 (1:1)

20 Marcell Deak 1:1

18 Peter Toth 0:1

