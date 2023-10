Vierfach-Torschütze Deak hievt Antau zu klarem Sieg bei Unterfrauenhaid

Details Samstag, 28. Oktober 2023 08:49

Antau fuhr mit Unterfrauenhaid am Freitag "Schlitten" und siegte im Zuge der 11. Runde in fremden Gefilden klar mit 5:0. An der Favoritenstellung ließ SV Antau keine Zweifel aufkommen und trug gegen SC Unterfrauenhaid einen Sieg davon.

Deutliche Angelegenheit vom Start weg

Eine starke Leistung zeigte Marcell Deak, der sich mit einem Doppelpack für Antau beim Trainer empfahl (11./41.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Für das 3:0 von SV Antau sorgte Alexander Rojatz, der in Minute 72 zur Stelle war. Der Gast baute die Führung aus, indem Deak zwei Treffer nachlegte (91./94.). Der zumindest bis Sonntag an den "Thron" vorgerückte, temporäre Tabellenführer überrannte Unterfrauenhaid förmlich mit fünf Toren und fährt so mit einem verdienten Sieg in der Tasche nach Hause.

Nun musste sich Unterfrauenhaid schon sechsmal in dieser Spielzeit geschlagen geben und hat aktuell neun Punkte auf dem Konto.

Nachdem Antau hinten nichts anbrennen ließ und vorne Kaltschnäuzigkeit bewies, ist SV Antau weiter im Rennen um die vorderen Plätze. Erfolgsgarant für das gute Abschneiden von Antau ist die funktionierende Defensive, die erst zehn Gegentreffer hinnehmen musste. SV Antau weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von sechs Erfolgen, vier Punkteteilungen und einer Niederlage vor.

Nächster Prüfstein für Unterfrauenhaid ist SC Unterrabnitz (Samstag, 15:00 Uhr). Antau misst sich am selben Tag mit ASK Raiding (18:00 Uhr).

2. Klasse Mitte: SC Unterfrauenhaid – SV Antau, 0:5 (0:2)

94 Marcell Deak 0:5

91 Marcell Deak 0:4

72 Alexander Rojatz 0:3

41 Marcell Deak 0:2

11 Marcell Deak 0:1

