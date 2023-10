Raiding gelingt Trendwende gegen Neckenmarkt

Details Samstag, 28. Oktober 2023 23:39

Raiding kam am Samstag zu einem 4:2-Erfolg gegen UFC Neckenmarkt. ASK Raiding erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier.

Nach der Pause wurde aufgedreht

Das erste Tor des Spiels ging an den Gast. Allerdings gelang dies nur mithilfe von Raiding, denn Unglücksrabe Manuel Posch beförderte den Ball ins eigene Netz (34.). Wer glaubte, ASK Raiding sei geschockt, irrte. Adam Arvai machte unmittelbar nach dem Rückschlag den Ausgleich perfekt (36.). Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat. Marcel Pazmann brachte UFC Neckenmarkt nach 49 Minuten die 2:1-Führung. Das 2:2 von Raiding stellte Masud Mohamed Jama sicher (60.). Die nächsten beiden Treffer waren einem Mann vorbehalten: Arvai schnürte einen Doppelpack (65./86.), sodass die Gastgeber fortan mit 4:2 führten. In derselben Minute hatte Thomas Ecker von Neckenmarkt die Ampelkarte kassiert. In den 90 Minuten war ASK Raiding im gegnerischen Strafraum erfolgreicher als UFC Neckenmarkt und fuhr somit einen 4:2-Sieg ein.

Mit vier Siegen und vier Niederlagen weist Raiding eine ausgeglichene Bilanz vor. Folgerichtig steht ASK Raiding im Mittelfeld der Tabelle. Zuletzt lief es erfreulich für Raiding, was acht Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Mit 30 Gegentreffern ist Neckenmarkt die schlechteste Defensivmannschaft der Liga. Zwei Siege, vier Remis und fünf Niederlagen hat UFC Neckenmarkt derzeit auf dem Konto. Neckenmarkt überließ den Gegnern in den letzten fünf Spielen jede Menge Punkte und sicherte sich nur einen Sieg.

ASK Raiding setzte sich mit diesem Sieg von UFC Neckenmarkt ab und belegt nun mit 15 Punkten den vierten Rang, während Neckenmarkt weiterhin zehn Zähler auf dem Konto hat und den achten Tabellenplatz einnimmt.

Am kommenden Samstag tritt Raiding bei SV Antau an, während UFC Neckenmarkt einen Tag später ASK Tschurndorf empfängt.

2. Klasse Mitte: ASK Raiding – UFC Neckenmarkt, 4:2 (1:1)

86 Adam Arvai 4:2

65 Adam Arvai 3:2

60 Masud Mohamed Jama 2:2

49 Marcel Pazmann 1:2

36 Adam Arvai 1:1

34 Eigentor durch Manuel Posch 0:1

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.