SV Sigleß bezwingt SC Unterrabnitz nach rasanter Schlussphase

Spielberichte

Details Freitag, 26. April 2024 21:56

Bei SV Sigleß gab es für SC Unterrabnitz nichts zu holen. Der Tabellenletzte verlor das Spiel mit 1:3. Auf dem Papier ging Sigleß als Favorit ins Spiel gegen Unterrabnitz – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war. Beide Mannschaften hatten sich im Hinspiel ein enges Match geliefert, das SC Unterrabnitz am Ende mit 3:2 gewonnen hatte.

Schlussphase winkt mit vielen Toren

Der Unparteiische setzte mit dem Halbzeitpfiff dem torlosen Treiben auf dem Feld vorläufig ein Ende. SV Sigleß ging durch Sebastian Weinberger in der 56. Minute in Führung. Noel Ferenc Karasz beseitigte mit seinen Toren (85./93.) die letzten Zweifel am Sieg des Gastgebers. Kurz darauf traf Dominik Morth in der Nachspielzeit für Unterrabnitz (94.). Mit Ablauf der Spielzeit schlug Sigleß den Gast 3:1.

Aktuell steht SV Sigleß mit 28 Punkten auf Platz vier. Sigleß bessert seine Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt neun Siege, ein Unentschieden und elf Pleiten. SV Sigleß erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien neun Zähler.

Im Angriff weist SC Unterrabnitz deutliche Schwächen auf, was die nur 29 geschossenen Treffer eindeutig belegen. Mit nun schon zwölf Niederlagen, aber nur drei Siegen und sechs Unentschieden sind die Aussichten von Unterrabnitz alles andere als positiv. Der Negativtrend hält an, mittlerweile kassierte SC Unterrabnitz die dritte Pleite am Stück.

Am Freitag empfängt Sigleß SV Antau. Unterrabnitz ist am Sonntag (17:30 Uhr) bei UFC Sieggraben zu Gast.

2. Klasse Mitte: SV Sigleß – SC Unterrabnitz, 3:1 (0:0)

94 Dominik Morth 3:1

93 Noel Ferenc Karasz 3:0

85 Noel Ferenc Karasz 2:0

56 Sebastian Weinberger 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.